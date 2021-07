60 rorquals communs observés au large de la Corse

Embarqués à bord du navire de Corsica Ferries Mega Regina, au départ de Savone en direction de L'Ile Rousse les chercheurs de la fondation de recherche CIMA ont effectué vendredi dernier des observation exceptionnelles . Des dizaines de dauphins, un zyphus, une tortue et deux rorquals communs ont été repérés entre la Ligurie et la Corse, et le retour a été encore surprenant, avec plus de 60 rorquals communs observés.



"La route Nice/Ile Rousse/Nice fait partie de celles où la présence des rorquals communs est la plus constante, mais les chiffres enregistrés lors du suivi du 23 juillet doivent être considérés comme exceptionnels : plus de 30 observations de rorquals communs, dont beaucoup en groupes de 2 à 4 animaux, pour un total de plus de 60 individus. La zone la plus "encombrée" est la partie centrale du tronçon, avec des profondeurs de plus de deux mille mètres. Cette agrégation particulière est sûrement due à des conditions environnementales favorables, qui garantissent la présence de nourriture (krill) pour ces animaux", indique avec émotion Paola Tepsich, chercheuse à la Fondation de recherche CIMA.



Grâce au suivi effectué en collaboration avec Corsica Ferries depuis 2007, la Fondation de recherche CIMA enregistre les tendances de la présence de l'espèce dans le Sanctuaire Pelagos, en soulignant les années exceptionnelles, comme 2013. Dans le cadre du projet SICOMAR PLUS, les données sont collectées pour définir les zones de plus grande présence des espèces le long des couloirs de circulation, afin d'identifier les zones à risque de collision.



Corsica Ferries a été la première compagnie à s'associer au projet, avec plus de 100 agents participant à un cours de formation spécifique sur le repérage et la reconnaissance des cétacés en mer. "À bord des navires, il est également possible de trouver des affiches informatives, avec un code QR qui renvoie vers une vidéo éducative permettant aux passagers de s’informer sur la présence, le comportement et l'apparence des cétacés qu'ils pourraient rencontrer au cours de leur traversée " précise Cristina Pizzutti - Responsable de la communication et du marketing de Corsica Ferries. "Les équipages ont montré une fois de plus qu'ils étaient attentifs et préparés, surveillant avec les chercheurs la présence de rorquals communs et effectuant une traversée en toute sécurité", commente Paola Tepsich, chercheuse à la Fondation de recherche CIMA