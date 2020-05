5G : une pétition demande l'arrêt de son déploiement en Corse

Huit ans après le déploiement de la 4G, la 5G s'apprête à lui succéder. Elle permettra des vitesses de téléchargement plus élevées, mais aura aussi d'autres champs d'application avec une augmentation des débits pour un accès encore plus rapide à internet. Même si la 5G a des nombreux avantages, en favorisant la transformation numérique de la société dans les années à venir, le futur réseau engendre tout de même quelques inquiétudes, notamment en termes de risques pour la santé. Ils sont nombreux ceux qui évoquent les dangers de cette nouvelle génération de connexion Internet sur l'homme et sur l'environnement. Sur les réseaux sociaux les appels et les petitions des collectifs contre le lancement de la 5G se multiplient.La dernière en date est une pétition publique sur le site change.org qui demande que le déploiement de cette technologie en Corse n'ait pas lieu.