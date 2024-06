4L Trophy 2024 : Elles recherchent des sponsors corses pour financer leur raid humanitaire au Maroc

À l’aube de leurs 25 ans, Paola Battistini et Emma Einhorn ont choisi de marquer le coup en participant à l’une des courses les plus emblématiques et humanitaires du monde : le 4L Trophy. Ce rallye-raid, qui se déroulera en février 2025, reliera Biarritz à Marrakech, avec pour objectif de collecter des fournitures scolaires, sportives et des vivres non périssables pour les enfants marocains, en partenariat avec l’association Enfants du Désert et la Croix-Rouge française.



Depuis leur décision, les deux amies n’ont pas chômé. Paola, diplômée en communication, met son expertise au service de la sensibilisation et de la recherche de sponsors. « Avec cinq ans d’études en communication, j’ai appris l’importance d’un message clair et d’une bonne stratégie de diffusion. Aujourd’hui, les réseaux sociaux nous offrent une plateforme idéale pour toucher un large public. Mais notre approche va au-delà du numérique. Nous souhaitons créer des liens authentiques en organisant des événements où les gens pourront rencontrer et soutenir notre cause », explique-t-elle.





Pour maximiser l’impact de leur projet, les deux femmes ont prévu une série d’actions de communication, allant de campagnes sur les réseaux sociaux à des événements locaux, en passant par des rencontres avec des entreprises et des particuliers prêts à les soutenir. « Le bouche-à-oreille reste un outil puissant. Nous voulons aussi inviter nos sponsors à des événements pour qu'ils se rencontrent et puissent échanger entre eux, créant ainsi des synergies et des partenariats bénéfiques », ajoute Paola.





Une préparation physique et mentale méticuleuse



Côté préparation, Emma, passionnée de sports, met l’accent sur l’esprit d’équipe et la préparation mentale. « Le 4L Trophy est avant tout un défi mental. Mon expérience dans les sports collectifs, où l’esprit d’équipe est primordial, sera un atout majeur. Nous nous soutenons mutuellement, en mettant en avant nos compétences et en nous encourageant continuellement. L’esprit d’équipe et les valeurs sportives nous aideront à surmonter les moments difficiles », confie-t-elle.





Pour se préparer aux défis physiques et mentaux du rallye, elles ont instauré une routine de préparation rigoureuse. « Nous avons intégré des entraînements spécifiques, des séances de renforcement musculaire, et des ateliers de navigation pour nous familiariser avec la boussole et le road-book, car le GPS n’aura pas sa place dans le désert », précise Emma.







Une histoire familiale



Le choix de cette aventure n’est pas anodin. Emma, inspirée par les récits de sa sœur qui a participé au 4L Trophy en 2019, a toujours rêvé de vivre cette expérience. « Depuis des années, je rêvais de participer au 4L Trophy. Paola, ma complice, était l’évidence. J’attendais simplement qu’elle obtienne son permis de conduire, une étape cruciale pour cette aventure », raconte elle avec un sourire.



Pour Paola, le défi est aussi une façon de rendre hommage aux valeurs de solidarité transmises par sa famille corse. « Depuis toute petite, je viens régulièrement en Corse, où mes racines sont profondément ancrées. Mon père nous a toujours appris l’importance de nos racines et de notre histoire familiale. Je suis convaincue que les Corses, connus pour leur solidarité, seront touchés par notre projet et nous soutiendront », explique-t-elle.







"Cool Kids" : un nom qui dit tout



Le choix du nom de leur équipe, « Cool Kids », est tout sauf anodin. « Cette expression vient de l’idée que les enfants les plus cool s’assoient au fond du bus. Quand nous étions petites, Emma était la petite rebelle, toujours au fond du bus, tandis que j’étais la fille sage, à l’avant. Aujourd’hui, malgré nos différences, notre amitié est solide et nous formons une équipe complémentaire », racontent-elles.



Parmi les défis anticipés, la gestion de la distance et la navigation sont en tête de liste. « Nous allons rencontrer des garagistes pour mieux comprendre notre 4L et son fonctionnement. Nous ne sommes pas mécaniciennes, mais nous souhaitons apprendre les bases pour partir plus confiantes », expliquent-elles. La navigation, sans GPS, sera un autre challenge de taille. « Nous serons équipées d’une boussole et d’un road-book, et il nous faudra maîtriser ces outils pour ne pas perdre notre chemin dans le désert », ajoute Paola.



Le dernier défi, plus personnel, sera de gérer les tensions inévitables dans l’habitacle restreint, surtout en période de fatigue et de stress. « Notre amitié de longue date est notre meilleur atout. Nous savons comment réagir et interagir, en respectant nos moments d’intimité même dans ces conditions extrêmes », assure Emma.







Une Collaboration avec Chapitre 2



Au-delà des associations traditionnelles du 4L Trophy, Emma et Paola ont choisi de s’associer à Chapitre 2, une organisation qui aide les jeunes en difficulté à s’insérer socialement et professionnellement. « Nous voulons leur donner la plus grande visibilité possible et collecter des fonds pour eux. C’est une dimension supplémentaire qui enrichit notre projet et nous pousse à être encore plus créatives dans nos actions », expliquent-elles.



Pour capter l’attention des sponsors, Paola mise sur ses racines corses. « Je connais le soutien et la solidarité des Corses. Nous avons contacté des médias locaux pour parler de notre projet. Je suis persuadée que les institutions et les entreprises locales seront sensibles à notre cause », explique-t-elle.



Emma, de son côté, a élaboré une stratégie simple mais efficace : « Nous avons adopté le mantra ‘ouvrons toutes les portes et voyons ce qu’il y a derrière’. Nous organisons divers événements jusqu’à notre départ pour parler de notre projet et offrir de la visibilité à nos sponsors. Nous voulons aussi créer des opportunités pour nos sponsors de se rencontrer et de nouer des partenariats ».





Pour partager leur aventure, elles ont choisi Instagram, leur outil principal de communication. « Cette plateforme nous permet de toucher une large audience. Nous ferons des lives pour partager notre quotidien, nos préparatifs et notre aventure. Nous avons aussi lancé une collection de merchandising. Tous les profits seront reversés à notre cagnotte », précisent-elles.





Le 4L Trophy, pour Emma et Paola, est bien plus qu’un défi personnel. C’est une opportunité de créer des liens, de soutenir des causes humanitaires et de vivre une aventure qui restera gravée dans leur mémoire. « Nous voulons engager notre communauté, nos familles, nos amis, nos sponsors et les associations avec lesquelles nous travaillons. Notre souhait est de créer du lien, de l’inspiration et de la solidarité », concluent-elles avec enthousiasme.



À travers leur projet, Emma et Paola espèrent non seulement relever le défi du 4L Trophy mais aussi transmettre un message fort de solidarité et de courage, inspirant ainsi d’autres jeunes à suivre leur exemple.





Instagram des Cool kids: @cool.kids_4L_952