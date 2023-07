40e anniversaire de la mort de Tino Rossi : Ajaccio célèbre son enfant prodigue

Afin d'être à la hauteur de l'évènement, les hommages pour ce 40ème anniversaire commenceront dès le 20 juillet, dans la cour du musée Fesch, avec un concert organisé sous la direction artistique de Bertrand Cervera. Un évènement durant lequel les plus grands tubes de l’artiste seront revisités par un orchestre classique et portés notamment par les voix Mai Pesce et Petru Santu Gelfucci. «», indique Christophe Mondoloni. Puis, du 10 août au 20 septembre, une exposition photo, en partenariat avec Paris Match, s’installera sur la place Foch, tandis qu’à travers des visites guidées les 14, 21 et 28 septembre, l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays Ajaccien permettra de marcher dans les pas de l’artiste. « Nous organiserons aussi un spectacle dédié à Tino Rossi cet hiver », dévoile Christophe Mondoloni en ajoutant : « La ville compte par ailleurs lancer une souscription populaire pour réaliser un buste à son effigie et investir dans un patrimoine qui restera pour la postérité même après cet anniversaire ».En outre, la municipalité aspire également à toucher les jeunes générations et a pour ce faire d’ores et déjà décidé de donner le nom de l’artiste à l’école de la résidence des îles. Plus largement, dès septembre, elle ambitionne de mettre tous les établissements scolaires de la ville à l’heure Tino Rossi, grâce à l’aide des équipes pédagogiques et de l’Éducation Nationale. « Notre volonté avec l’équipe municipale c’est d’aller dire dans les écoles qui était Tino Rossi, ce qu’il a fait au-delà de Petit Papa Noël, quelle a été sa vie et quelles ont été ses réussites. Nos enfants doivent savoir qui il est », détaille l’adjoint en charge des festivités avant de conclure : « Il ne faut surtout pas que les chansons de Tino Rossi se fanent, et pour cela il faut les faire entendre à la génération de demain ».