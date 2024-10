3e rallye régional Fium'Orbu -Castellu : Olivier Luciani reçu trois sur trois

La spéciale Casa Pieraggi - U Lugu di Nazza et ses 13,09 kilomètres, à parcourir à trois reprises, était au menu des concurrents dès 9h35. Un premier passage qui voyait Olivier Luciani sur la Clio signer le meilleur temps en 8'45'' devant Thomas Argenti (Peugeot 208) à 7 secondes et Renaud Santini (Peugeot 208) à presque 9 secondes. En VHC, le tenant du titre, Jacques Pinna réalisait sans surprise le meilleur temps au volant de la M3.





Pour la deuxième mouture de la spéciale, on reprenait le même trio de tête avec Luciani qui s'imposait devant Argenti et Santini. la belle perf de cette ES était pour Miguel Casanova qui venait placer sa petite 106 en 7e position. Au terme de ce deuxième passage, il semblait évident qu'Olivier Luciani avec 13 secondes d'avance au général avait, sauf fait de course, rallye gagné. Le coup de théâtre intervenait en VHC avec la sortie de route sans gravité de Jacques Pinna qui abandonnait et laissait la voie libre à ses adversaires après une interruption de course d'une demi-heure.





L'ultime spéciale permettait à Olivier Luciani de réaliser un carton plein avec un troisième succès en 8'41''1 réalisant au passage le meilleur chrono du jour. Thomas Argenti tombait, aussi, son meilleur temps en 8'45''7, alors qu'Eric Giannini montait sur le podium de cette ES en terminant 3e sur l'Alpine en 8'54''7.





Le classement général final couronnait Olivier Luciani qui s'adjugeait cette 3e édition du rallye du Fium'Orbu -Castellu avec 19''3 d'avance sur le vainqueur 2023 Thomas Argenti et 30''5 sur Renaud Santini. Eric Giannini finissait au pied du podium, mais déjà à 43 '' 4.

Du côté des belles anciennes, les lauréats sont Daniel Limongi (Ford MK2) Paulo Figueiras (BMW 325) et Victor Pucci (Porsche 911).