26e Rencontres Internationales de Théâtre en Corse : "une ode à la passion et à l'audace" dans le Giussani

Depuis un quart de siècle, les Rencontres Internationales de Théâtre en Corse sont un rendez-vous incontournable pour les passionnés de théâtre. Chaque année, durant quatre semaines, les villages de la vallée du Giussani se transforment en une scène à ciel ouvert, accueillant des artistes venus des quatre coins du monde pour élaborer une dizaine de spectacles.



Du 3 au 10 août, après un mois d'ateliers intensifs, ces créations seront présentées au public dans les villages de Mausoleo, Olmi Cappella, Pioggiola et Vallica. "Cette année, notre programme est une symphonie de diversité, mettant en lumière des pièces venant des quatre coins du globe," explique Serge Nicolaï, directeur des Rencontres. "Des tragédies classiques aux créations contemporaines, chaque représentation est une invitation à explorer les multiples facettes de l'expérience théâtrale et humaine."



Ces rencontres, qui regroupent 130 participants dont 90 stagiaires dont 76 adultes, 10 enfants et 4 techniciens, sont plus qu'un simple festival de théâtre. Elles sont un véritable catalyseur de rencontres et d'échanges. "Au-delà des rideaux qui se lèvent et des applaudissements qui résonnent, ces Rencontres sont un catalyseur de rencontres et d'échanges entre artistes et spectateurs," souligne Serge Nicolaï. "Le théâtre, dans sa magie éphémère, crée des ponts entre les individus, nous invitant à réfléchir, à ressentir et à nous connecter les uns aux autres."



​Pas que des spectacles

En plus des spectacles, le public pourra participer à des ateliers de découverte et de pratique théâtrale, animés par des experts du monde du théâtre. Ces ateliers, qui incluent des séances d'éveil corporel, de danse, d'écriture, de lecture à voix haute et même de cirque pour les parents et enfants, visent à enrichir l'expérience collective et à promouvoir la culture théâtrale dans toutes ses dimensions. "En cette période où le monde est confronté à des défis sans précédent, le théâtre reste un phare d'espoir et de résilience," déclare Serge Nicolaï. "Il nous rappelle la puissance de la créativité humaine pour surmonter les épreuves et imaginer un avenir meilleur."



Les représentations se tiendront chaque jour du 3 au 10 août dans des lieux variés comme les places des villages, les champs et les châtaigneraies, offrant ainsi une expérience théâtrale unique en harmonie avec la nature. Pour assister aux spectacles, une adhésion de 25€ est proposée, permettant d'accéder à l'ensemble des représentations. "Que cette 26e édition des Rencontres Internationales de Théâtre en Corse soit une ode à la passion, à l'audace et à la camaraderie," conclut Serge Nicolaï. "Ensemble, plongeons dans ce tourbillon d'émotions et de réflexions, car c'est dans l'union de nos différences que réside toute la richesse de notre art."



Avec près de 100 rendez-vous au programme, incluant spectacles, projections, expositions, ateliers, rencontres et tables rondes, cette semaine promet d'être un moment fort de l'été théâtral en Corse, célébrant l'art dramatique dans toute sa splendeur.



Pour plus d'informations et pour s'inscrire aux ateliers, rendez-vous sur la page Facebook des Rencontres Internationales de Théâtre en Corse.