24e Tour de Corse Historique : Julien Saunier toujours leader

Julien Saunier mettait la pression sur ses rivaux en s’adjugeant l’ES3 Ventiseri – Serra di Fium’Orbu. Au terme des 27 kilomètres le pilote de la Porsche, pour sa première participation au TDCH, réalisait le meilleur temps en 18’33, laissant la M3 de Tom Pieri à 13 secondes et celle de Christophe Casanova à 27. Anthony Fotia (M3) finissait 4e également à 27 secondes. La jeunesse avait fait parler la poudre. Le grand perdant de cette spéciale, sans aucun doute du jour et aussi du Tour était Olivier Capanaccia. Victime d’un problème électrique il finissait en queue de peloton et concédait 7’28. Le Porto-Vecchiais JB Botti quittait le TDCH sur la liaison menant à Tallone sur ennuis mécaniques.

Ce mercredi soir le leader du 24e Tour de Corse Historique est toujours Julien Saunier, en tête du VHC qui possède 16 secondes d'avance sur Tom Pieri leader du J2. Alain Oreille est 3e du général, et deuxième des VHC, mais à 1'09 juste devant Christophe Casanova qui occupe la deuxième marche du podium J2 mais à 1'49 du leader. Le mano à mano entre Porsche et M3 est plus que jamais d'actualité.

Mais un Capanaccia blessé en vaut deux, et dans la longue Tallone – Pietra di Verde le Porto-Vecchiais, qui avait réglé son problème mécanique, allait l’emporter en 29’44 devant Tom Pieri à 12 secondes et Julien Saunier à 30. Alain Oreille pointait le bout de son nez en quatrième position à 38 secondes. Christophe Casanova bouclait le top cinq. Au petit jeu des perdants du jour, c’était au tour d’Anthony Fotia d’intégrer ce club avec une 37e place à 3’23 de Capanaccia. A l’issue de ce « chrono » Julien Saunier était toujours leader devant Tom Pieri à 18 secondes et Alain Oreille à, déjà, 1’10.Restait à passer dans Casalta- Prunelli di Casacconi (25,9 km) pour mettre un terme à cette deuxième journée. Un baisser de rideau costaud avec presque 26 bornes, où le scratch revenait à Anthony Fotia (18'56) en étant 2 secondes plus vite que Tom Pieri, alors qu'Alain Oreille était 3e à 3 secondes. La nouvelle mauvaise opération était encore pour Olivier Capanaccia 35e à 2'27 de Fotia et qui a dit adieu à ses prétentions de victoire.