24e Tour de Corse Historique : Julien Saunier (Porsche) mène toujours le bal

GAP le Jeudi 10 Octobre 2024 à 19:45

Après deux journées intenses de rallye, Julien Saunier et sa Porsche poursuivent leur parcours exemplaire en tête du classement. Ce matin, la troisième étape s'est élancée entre Lucciana et Calvi, avec une première spéciale, Ponte-Leccia – Poggio Gavignano, longue de 27,8 kilomètres. Saunier a de nouveau brillé, s'imposant en 19'57, devenant ainsi le seul pilote à franchir la barre des 20 minutes. Olivier Capanaccia, désormais hors course pour le général, a terminé à 18 secondes, ex aequo avec Tom Pieri, qui a réalisé un chrono de 20'15.