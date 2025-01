24 000 euros accordés à 35 entreprises corses pour les aider à s’ouvrir à de nouveaux marchés étrangers

Le programme de coopération maritime Interreg Italie-France 2021-2027 lance son projet QM Export. Ce programme transfrontalier, cofinancé par le Fonds européen de développement régional dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union européenne, a pour objectif de renforcer la coopération transfrontalière entre les régions participantes. Depuis peu, il a lancé un projet, baptisé QM Export. Son but : aider “les micro, petites et moyennes entreprises vertueuses, attentives à la durabilité environnementale, sociale et culturelle et à la recherche d'opportunités et de services concrets” à “pénétrer de nouveaux marchés étrangers, tels que l'Italie, les États-Unis et le Canada, et à attirer de nouveaux voyageurs et touristes”.



Ce projet s’inscrit dans une volonté des systèmes territoriaux “d’attirer le marché international de plus en plus visible des voyageurs passionnés par le tourisme lent, qui aiment les endroits les plus ‘vrais’, et qui sont de plus en plus attentifs à reconnaître et à apprécier des produits et des services de qualité, respectueux des traditions et de la culture locale”.