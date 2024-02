23e Rallye Côte des Nacres – Costa Serena : Un retour en National en petit comité

Prévu les samedi 10 et dimanche 11 février, cet événement propose huit spéciales totalisant 84,28 kilomètres d'épreuves spéciales, pour une distance totale de 184 kilomètres. Malgré son retour au format National pour l'édition 2024, la participation est en deçà des attentes, avec seulement 49 voitures inscrites en moderne et 15 réparties entre VHC, VHRS et VMRS. Pour cette version 2024, le Costa Serena revient au format National mais la participation n’est pas au rendez-vous avec 49 autos en moderne et 15 réparties entre VHC, VHRS et VMRS. Pour Philippe Giovanni le compte n’y est pas loin de là : « Tout le monde voulait que le Costa Serena repasse dans un format National et nous avons fait l’effort d’accéder à ces demandes mais force est de constater qu’au regard de la participation avec moins de cinquante équipages en moderne le moins que l’on puisse affirmer c’est que c’est un fiasco ».



Au sein de la liste des engagés on retrouve le vainqueur de la précédente édition Paul-André Mariani (Polo) ainsi que son Dauphin Renaud Santini (208 R4) Un duo qui devra faire face à une belle concurrence de R5 composée de Georges-Alexandre Moracchini (Skoda) lauréat en 2022, Baptiste Ghipponi (Skoda) Jean-Jo Galeani (Hyundai) Robert Simonetti (Citroën DS3) et Eric Giannini (Alpine A110). En VHC ils seront huit au départ. Jacques Pinna et sa M3 sont logiquement favoris. Le Porto-Vecchiais aura à repousser les assauts d'adversaires de bon niveau au premier rang desquels un autre Porto-Vecchiais Anthony Agostini tenant du titre sur ce rallye ainsi que Jean-Jacques Pietri primé voici deux ans.



Un rallye très rythmé



Le parcours de ces deux journées reprend des spéciales classiques. Samedi, deux ES seront à parcourir à deux reprises. A commencer par Abbazia – Prunelli di Fiumorbu, une spéciale courte, mais très technique et tortueuse, majoritairement en montée. Le tronçon suivant sera Isulacciu di Fiumorbu – San Gavinu, avec un passage à ne pas manquer à savoir l’épingle du cimetière. Ces deux spéciales courtes demanderont à être de suite être dans le rythme. Dimanche matin les équipages retrouveront, à nouveau, deux spéciales à parcourir deux fois. Ponte di Serra di Fiumorbu – Pinellu et Ventiseri – U Travu. La première n’a plus été utilisée depuis l’édition 2019 où elle se disputait alors en sens inverse. La seconde est tout simplement la même spéciale que l’année dernière, mais légèrement rallongée. Une journé