21ème concours international de Chant Lyrique de Canari : une symphonie de voix du monde entier

Canari se prépare à accueillir une nouvelle édition de son Concours International de Chant Lyrique.

Du 2 au 6 septembre 2024, se tiendra la 21ème édition de cet événement qui attire des talents émergents de la scène lyrique mondiale.

Cette année, le concours accueille 30 candidats sélectionnés avec soin, représentant des pays aussi divers que l'Ukraine, le Mexique, l'Italie, la Russie, la Suisse, la France, la Corée du Sud, le Cameroun, la Grande-Bretagne et la Chine. Ce mélange de cultures promet une mosaïque de timbres vocaux et une variété d'interprétations qui enrichiront les échanges musicaux.

Une semaine d'épreuves et de concerts

Les festivités débuteront le lundi 2 septembre à 10 heures, avec l'accueil des candidats, suivi de la présentation du jury et des pianistes accompagnateurs. Le même soir, à 20 heures, Olivier Cangelosi offrira un récital de piano, marquant la fin de son cycle consacré aux 32 sonates de Beethoven, avec en point d'orgue la célèbre "Sonate Pathétique".

Le mardi 3 septembre sera marqué par les premières épreuves éliminatoires, qui permettront au jury d'évaluer la technique, l'étendue vocale et l'expressivité des candidats. Chaque participant interprétera deux airs de son choix, un exercice décisif pour espérer accéder aux phases suivantes.

Le mercredi sera dédié aux répétitions et se clôturera par un concert exceptionnel de Battista Acquaviva à 21h, dans l’église Saint-François, où la chanteuse corse revisitera avec sensibilité et ferveur le répertoire traditionnel de l'île.

La demi-finale, prévue le jeudi 5 septembre à 16h, marquera un tournant crucial pour les candidats encore en lice. Ils devront interpréter deux morceaux, dont l’un sera imposé par le jury. Les finalistes se retrouveront le lendemain à 16h pour l’épreuve ultime, où ils seront évalués sur deux airs choisis par le jury. Durant les délibérations, un "Prix du Public" sera décerné suite à une prestation des candidats non finalistes, permettant ainsi aux spectateurs d’exprimer leur coup de cœur. La soirée se conclura par la proclamation des résultats, suivie d’un buffet convivial dans le cloître, offrant un moment de partage et de célébration.



Un jury d’exception pour guider les talents

Le jury de cette 21ème édition est composé de personnalités du monde de l’opéra, présidé par Renée Auphan. Cantatrice internationale d’origine corse, Renée Auphan a marqué le monde de l’opéra en dirigeant l’Opéra de Lausanne, l’Opéra de Genève, et l’Opéra de Marseille, où elle a mis en scène l’Opéra "Sampiero Corso" d’Henri Tomasi, en langue corse.