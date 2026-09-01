20 ans après sa création, la Marie Do veut « faire en sorte que plus aucun malade ne soit laissé pour compte »

Il y a 20 ans, La Marie Do naissait de la volonté des amis de Marie-Dominique Versini de lui rendre hommage après sa disparition. Est-ce qu’à l’époque, vous auriez pu imaginer que cette histoire d’amitié donnerait naissance à une association de cette ampleur ?

Non, je crois que vraiment personne n’imaginait que La Marie Do prendrait une telle place dans la vie des Corses et dans le cœur aussi de nos bénévoles, mais aussi de nos amis, que ce soient les partenaires, les malades bien sûr, mais aussi toutes celles et ceux qui accompagnent l’association…. C’est pour nous à chaque fois un étonnement. À chaque fin d’année, les bilans sont pour nous des sources d’étonnement.



À quel moment avez-vous compris que La Marie Do était en train de prendre une autre ampleur que l’hommage imaginé au départ ?

Je crois que cela a vraiment été une progression. Il n’y a pas eu de phase particulière dans l’évolution. Elle s’est faite au fil des années parce que nous-mêmes, nous avons appris à nous organiser, à nous structurer. Nous avons appris aussi à comprendre et à recevoir l’expression des besoins des malades, de leurs familles, des hôpitaux, et des soignants. Tout cela a été une maturation qui s’est faite progressivement. Et puis il y a toujours eu cette envie, chevillée au corps de tous les bénévoles, d’être dans des actions très concrètes au service des malades et de faire en sorte que notre engagement serve à 100 % ces cinq dispositifs qui existent aujourd’hui.



Justement, avec 4,6 millions d’euros récoltés en vingt ans, La Marie Do a pu mener de multiples actions. Aujourd’hui, que permet de financer l’argent récolté par La Marie Do ?

Le premier dispositif, c’est le fonds de secours. Malheureusement, c’est le plus consommateur des fonds, parce que c’est le nerf de la guerre. Ce sont ces aides financières directes aux malades qui sont touchés à la fois par le cancer, mais aussi par un stress énorme lié à une fragilité économique parce que souvent cela signifie partir sur le continent, être hébergé, assumer des billets d’avion pour maintenir la cellule familiale, acheter certains produits qui ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale, ou même parce qu’on a simplement une petite retraite ou des revenus qui ne permettent pas trop d’écarts, ou parce qu’on est artisan, commerçant, agriculteur… Toutes ces personnes sont très nombreuses, parce qu’il ne faut pas oublier qu’en Corse, on a plus de 20 % de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Mais au-delà de ça, il y a des gens qui ont des revenus pour lesquels chaque euro compte. Et l’arrivée de ce coup de massue que représente l’annonce d’un cancer s’accompagne souvent d’un stress très fort d’un point de vue financier. La Marie Do est là pour essayer de laisser le malade se concentrer sur ses besoins, de trouver l’énergie en lui pour faire face, et puis le soulager de cet aspect pécuniaire des choses. Cela représente chaque année entre 180 000 et 200 000 euros. Ensuite, il y a les soins de support dans les hôpitaux, qui sont inscrits au Plan cancer mais qui n’ont pas trouvé de financement. Nous finançons l’intervention de deux spécialistes des soins de support et de bien-être dans les hôpitaux d’Ajaccio, en oncologie et en soins palliatifs. Ensuite, il y a la recherche en oncopédiatrie sur le médulloblastome de l’enfant. Et puis nous avons aussi un dispositif sur l’accès aux essais cliniques, très important. C’est le Dr Fabrice Barlesi, qui est aujourd’hui directeur général de Gustave Roussy, qui nous avait alertés sur le constat qu’il faisait lorsqu’il dirigeait le centre d’essais cliniques de Marseille : de nombreux Corses renonçaient à accéder aux essais cliniques parce qu’ils n’avaient pas les moyens de payer les billets d’avion nécessaires lorsqu’on entre dans un protocole et qui ne sont pas pris en charge par la Sécurité Sociale. Ces malades ont souvent été dans le renoncement face à cette dernière opportunité. Et enfin, le dernier dispositif, ce sont les investissements dans les hôpitaux. Chaque année, nous lançons un appel à projets à destination des hôpitaux, mais aussi des maisons des familles sur le continent, pour améliorer la prise en charge des malades hospitalisés ou l’accueil des familles. Depuis quelques années, nous avons beaucoup investi sur l’hôpital de Corte, ce qui permet aujourd’hui aux malades du Centre Corse de pouvoir y recevoir leur chimiothérapie et de ne plus être obligés de descendre à Bastia ou Ajaccio. Et puis, depuis deux ans, nous investissons aussi beaucoup sur l’hôpital d’Ajaccio qui a exprimé le besoin de moderniser le service d’anatomopathologie qui réalise les biopsies, premier stade du diagnostic d’un cancer. Grâce à l’investissement de 150 000 euros que nous avons engagé l’année dernière, il y a une mutation extrêmement forte qui est en train de se faire avec la digitalisation de ce dispositif. Cela permet aujourd’hui d’avoir une lecture en direct des prélèvements de biopsies par des spécialistes des hôpitaux de Marseille, de Toulon et de Gustave Roussy, avec un temps de réponse qui est passé de trois semaines à quelques heures. C’est vraiment un gain très important dans les chances d’être pris en charge plus rapidement. Et on sait combien c’est important en matière de cancer, puisque chaque jour compte.



En 20 ans, les besoins des malades et de leurs familles ont-ils changé ?

Oui, puisque le dispositif qui a le plus augmenté c’est malheureusement le fonds de secours qui est vraiment celui qui, aujourd’hui, mobilise le plus de fonds. Et on voit, à la lecture des dossiers qui nous arrivent et qui font un état de la situation financière du foyer, que la situation est préoccupante pour tous ces malades. Pour le reste, nous développons de plus en plus les soins de support parce que de plus en plus de malades et leurs proches les découvrent. Il ne faut pas oublier de parler des accompagnants aussi, parce qu’un cancer, c’est évidemment une épreuve pour le malade, mais c’est aussi une épreuve plus silencieuse pour les proches qui sont souvent déroutés, souvent silencieux, mais en souffrance vis-à-vis de ce que vit leur proche. Et donc nous avons choisi de développer nos ateliers Parole et Bien-être qui ont malheureusement beaucoup de succès. Et puis on continue aussi à proposer d’autres choses. On vient de financer deux associations qui proposent du sport-santé, avec des activités sportives pour revenir à une bonne énergie une fois qu’on a fini le traitement. Nous continuons à structurer, à construire et à accompagner au mieux nos malades.



Aujourd’hui, combien faut-il chaque année à La Marie Do pour pouvoir continuer à financer tout ce qu’elle a mis en place ?

Le seuil d’acceptabilité pour maintenir à l’identique les dispositifs que nous avons aujourd’hui, c’est 350 000 euros. En dessous, sachant que malheureusement, depuis trois ans, les subventions baissent énormément, il faut compenser par d’autres sources de revenus. Donc, c’est un peu inquiétant. Et là on parle hors investissements, simplement des dispositifs directs aux malades. Plus loin, il faut raisonnablement miser sur 400 000 euros chaque année pour assurer le maintien des dispositifs, compte tenu de la dynamique qu’ils connaissent auprès des malades. C’est un vrai souci pour nous, chaque année, de reprendre notre bâton de pèlerin, de faire appel à la générosité, de faire appel au public pour qu’il vienne sur les événements, pour qu’il se mobilise, pour qu’il adhère à l’association, parce que c’est extrêmement important.

