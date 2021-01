2 782 Corses vaccinés en deux semaines : rendez-vous impossibles et intendance en panne

A deux semaines du début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, avec seulement 2 782 Corses vaccinés sur les 340 000 habitants, c'est le risque de pénurie qui guette les centres de vaccination insulaires. Sur le terrain, les doses ne sont pas toujours suffisantes c omme a Bastia où la municipalité a été contrainte de stopper la prise de rendez-vous seulement deux jours après l'ouverture de son centre de vaccination à cause du manque de vaccins.L'ouverture de la vaccination aux personnes âgées de 75 ans et plus à partir du 18 janvier n'est pas en cause selon l'ARS qui nous indique que la Corse dispose de seulement 1950 vaccins par semaine.Le cas du centre de vaccination municipal est loin d'être un cas isolé, il suffit de tenter de tenter de prendre un rendez-vous sur Doctolib ou d'appeler un de centres insulaires pour constater qu'il n'est plus possible de s'inscrire pour recevoir la première injection. "Tous les rendez-vous de vaccination ont déjà été réservés" peut-on lire sur le message automatique généré par la plateforme de réservation en ligne qui ne permet plus de choisir un créneau . "En raison d’une très forte demande et d'un stock limité de vaccins, tous les rendez-vous ont déjà été pris. Des disponibilités apparaîtront prochainement. Réessayez dans quelques jours ou cherchez un autre centre."La Corse n'est pas un cas isolé : les prises de rendez-vous pour la vaccination contre la Covid-19 sont suspendues dans plusieurs départements de France, un fait qui interroge quand on sait que que la France a reçu 1,6 million de doses (1,545 million du vaccin Pfizer-BioNTech et 55 000 de celui de Moderna) et que seulement 693 000 personnes ont reçu leur première injection, selon les chiffres de la direction générale de la santé qui indique qu'en Corse 3 548 personnes ont reçu le vaccin soit 750 de plus de celles indiquées par l'ARS....