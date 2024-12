2 000 colis de Noël distribués par la mairie de Bastia

Les particuliers, sur inscription préalable, ont pu retirer leur colis à la salle polyvalente de Lupinu et sur la place du Marché. «Les bénéficiaires sont des personnes aux revenus modestes, qui ne paient pas d’impôts où jusqu’à 100 €. Les inscriptions ont été prises durant le mois d’octobre» explique Françoise Filippi, vice-présidente du CCAS. Mais les bénéficiaires des colis, dont le prix moyen est de 70 €, sont aussi des résidents des EHPAD de la ville, les enfants, adolescents et adultes hébergés en ESAT, (Établissement et Service d’Aide par le Travail,) MECS, (Maisons d’Enfants à Caractère social) et MAS, (Maisons d’Accueil spécialisé), ainsi que les familles et femmes isolées accueillies au CHRS Maria Stella. Les ressortissants de l'association "A Fratellenza "reçoivent également un colis. «Cette initiative solidaire vise à offrir un moment de réconfort et de partage à l’approche des fêtes de fin d’année. Selon les bénéficiaires, le contenu peut varier. Ainsi à côté des douceurs et gourmandises salées et sucrées, il peut y avoir des produits de toilette, d’hygiène ou des petits jouets », souligne encore Françoise Filippi.



"Un moment de fête, de partage"

Au total plus de 2 000 colis (1 500 pour les particuliers, 500 pour les EHPAD et autres établissements) ont été confectionnés par les pensionnaires de l’ESAT de Montesoro à qui a été confié le marché. Parallèlement, 4 étudiants bastiais ont procédé à des livraisons à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer. Ce jeudi, Pierre Savelli, le maire de Bastia et Françoise Filippi se sont rendus dans les deux centres de distribution (mairie annexe place du marché et salle polyvalente de Lupino). « Cette distribution de colis nous tient à cœur », déclare Pierre Savelli. « C’est un moment de fête, de partage que l'on vit avec eux ici, ou lorsqu’on les livre à domicile. On privilégie ces moments, tels la Sant’Andria, le marché de Noël, le concert pour nos anciens, "Natale per tutti," et on fait en sorte que tout le monde puisse en profiter et fêter Noël ».





Autre initiative municipale s'inscrivant dans la même dynamique : alors que la grande roue tourne du matin au soir place Saint-Nicolas, 1500 tickets ont été offerts à des enfants et des ados ainsi que 1 500 entrées à la patinoire.





"Capu d'annu"

A retenir encore que le mardi 31 décembre, avec « Capu d’annu », petits et grands célébreront, à partir de 20 heures au centre culturel L’Alb’Oru, les dernières heures de 2024 et les premiers instants de 2025 dans une ambiance de fête pendant le traditionnel réveillon. « C’est un moment très familial, convivial » souligne encore Françoise Filippi.

Ce réveillon est ouvert, sur inscription, à toutes les personnes sans revenus ou dont les impôts ne dépassent pas 1 000 €. Le menu, pour 240 personnes, est établi et préparé par un traiteur, « L’Atelier du chef ». L’ambiance musicale durant cette nuit est assurée Sissi Palandri et le DJ Jean-Guy.