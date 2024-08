15 août : c'est aussi l'ouverture de la saison de la chasse au sanglier en Corse

Combien de permis ont-ils été délivrés pour la saison ? "7 700 permis de chasse ont été accordés en Corse-du-Sud", note Ange-Dominique Manenti, président de la Fédération départementale. "En Haute-Corse, 7 005 permis sont prévus, bien que les conditions climatiques actuelles compliquent une estimation précise avant la réouverture au sanglier" indique Jean-Baptiste Mari, président de la Fédération départementale et de la Fédération régionale des chasseurs de Corse.

Mais peu importe le nombre de chasseurs qui vont prendre le maquis ce 15 août. Tous devront observer des règles de sécurité très strictes.



Sécurité

"II est crucial, en effet, de respecter les normes de sécurité, de porter des vêtements réfléchissants et d’installer un panneau signalant aux usagers qu’une battue est en cours, ce panneau étant fourni par les fédérations" insiste tout particulièrement Ange-Dominique Manenti non sans rappeler que pour avoir le droit de s'adonner à la chasse "il est nécessaire de réussir l'examen du permis de chasser, qui comprend des épreuves pratiques et théoriques. Les candidats doivent s'inscrire en ligne et seront appelés par l'Office français de la biodiversité."





L'examen est évalué sur 31 points, avec un minimum de 25 points requis pour la réussite. Une erreur éliminatoire peut conduire à un échec, même si le score obtenu est supérieur à 25. Par ailleurs, il est impératif de suivre une formation Sécurité décennale après l'obtention du permis. Il s'agit d'une formation gratuite proposée par les fédérations une fois par mois, à Bastia et à Ajaccio, en présentiel ou à distance.

Mais aujourd'hui pour chasser, le permis ne suffit plus. En effet, en plus de posséder son permis, le chasseur doit avoir l'autorisation de chasser sur le territoire qu'il fréquente. Elle peut être obtenue directement auprès du propriétaire du terrain ou par l'intermédiaire de l'association communale de chasse qui regroupe les baux de chasse de plusieurs propriétaires.





Avec ou sans chien ?

Les chasseurs le savent bien : il n'est pas nécessaire, bien que cela soit fortement conseillé, d'être accompagné d'un chien.

Les chiens de type « courant », tels que le Grand Bleu de Gascogne, le Griffon bleu de Gascogne ou le Basset bleu de Gascogne, constituent des compagnons idéaux.

Le Cursinu, race emblématique s'il en est, est également très apprécié pour sa polyvalence. Les chiens de rapport, comme le Labrador et le Golden Retriever, ainsi que les chiens d’arrêt tels que le Pointer et le Setter, sont également fréquemment utilisés.



À noter que la Fédération départementale des chasseurs de la Corse-du-Sud et la Fédération régionale des chasseurs de Corse collaborent avec l'association de chasse Filiconu, responsable de la délivrance du Brevet national de chasse de chiens courants sur sanglier. Ce brevet avait été suspendu, mais a été rétabli grâce à la mobilisation de nombreux chasseurs. Chaque année, une manifestation est organisée par un club de race différent. Cette année, le Brevet national s'est déroulé à Sainte-Lucie de Tallano en mars.