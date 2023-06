14e Tribune des jeunes chercheurs à Bastia : la Corse à l'ère des changements globaux

"Ce que nous apportons avant tout, c'est un éclairage" indique Eugène Gherardi, le directeur de l'UMR LISA au sein de l'université de Corse. Pour lui, la tribune des jeunes chercheurs sert de tremplin, aussi bien pour les doctorants qui feront leur première apparition publique pour certains, que pour démontrer l'utilité des disciplines qu'ils étudient sur des problématiques actuelles. "Nous voulons montrer que sur une question d'actualité comme celle du réchauffement climatique, les sciences humaines et sociales telles que l'histoire, l'anthropologie ou encore la géographie peuvent apporter de la profondeur et un regard neuf sur le sujet. Grâce à ces tribunes, les doctorants ont la possibilité d'exposer toutes les données utiles à la prise de décisions".



Les chercheurs choisis pour monter sur scène sont en pleine rédaction de leur thèse, et le sujet sur lequel ils interviennent en représente une infime partie. Pour autant, si aux yeux du grand public, les sciences humaines et sociales peuvent être perçues comme moins légitimes que les sciences "dures" pour répondre à ces questions, leur réflexion peut servir de support à d'autres disciplines. "L'histoire par exemple, ne sert pas qu'à raconter le passé, elle offre aussi la possibilité de trouver, non pas des réponses aux questions que nous nous posons actuellement, mais de savoir comment les anciennes sociétés ont fait pour s'adapter et résoudre des problèmes qui peuvent apparaître comme similaires aux nôtres", souligne le président de l'UMR LISA.



Les chercheurs qui participeront à cette manifestation seront mis en avant dans la publication annuelle de la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse, qui paraîtra dans le courant de l'année 2023. "Cette tribune est un bon moyen pour les chercheurs de se faire connaître localement, ce qui n'est pas toujours évident. Le défi pour ces doctorants est de communiquer sur des travaux qui sont en cours d'élaboration, et de prouver que même en sciences humaines et sociales, les chercheurs ne sont pas déconnectés de l'actualité", conclut Eugène Gherardi.