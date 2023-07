14 juillet 1755 : Pasquale Paoli proclamé général en chef de la Nation Corse

- Quel est le contexte historique en Corse en juillet 1755 ?

- Si nous examinons de manière éclairée les faits historiques de l'époque, il y a trois jours qui marqueront profondément l'histoire corse. Il s'agit des 13, 14 et 15 juillet 1755, où ces journées donneront lieu à la convocation d'une assemblée du peuple corse, connue sous le nom de "A Cunsulta di Sant'Antone di A Casabianca", exprimant une grande méfiance envers Gênes. Les insulaires, opprimés par la domination génoise et dans un contexte d'instabilité qui dure depuis un certain temps déjà, se réunissent au couvent de Casabianca.



- Situé en Castagniccia, ce couvent sera le théâtre d'un événement historique d'importance...

- Oui, en effet, le 13 juillet, les représentants de seize pievi se réunissent pour délibérer de décisions capitales visant à se soustraire à l'influence de Gênes et se rallient autour d'un homme capable de les conduire vers l'indépendance. Dès le 14 juillet, "A Cunsulta" proclame Pasquale Paoli général en chef de la nation corse. Le 15 juillet, Pasquale Paoli se rend à Casabianca pour y prêter serment dans l'église du couvent, revêtant ainsi l'image de leader des révoltés.



- Pourquoi Pasquale Paoli a-t-il été choisi ?

- Pasquale Paoli est élu par seize pievi sur les quarante que compte l'île. Ses plus fervents partisans se trouvent en Castagniccia, notamment dans les régions de l'Alesgiani, de l'Orezza, de l'Ampugnani, ainsi que dans la Casinca, des zones densément peuplées. Le choix s'est porté sur Paoli en raison de sa lignée, qui le prédestine au rôle de général. Son père, Ghjacintu, fut l'un des chefs de l'insurrection contre Gênes en 1733. Homme éclairé, il a légué cet héritage intellectuel à son fils. Son frère, Clemente, a joué un rôle discret mais essentiel dans l'accession au pouvoir de Pasquale. De plus, Ghjuvan-Petru Gaffori, un patriote corse, a grandement contribué à l'idée de rassembler les forces autour d'un chef unique. La notion de construire le pouvoir autour d'un leader unique était fondamentale. De plus, Pasquale Paoli était un patriote et un homme des Lumières, présentant le profil idéal pour mener la lutte vers l'indépendance. Cependant, bien qu'il sache que des hommes forts, tant sur le plan moral que courageux, le soutiennent, il est conscient des défis qui l'attendent pour conquérir pleinement la Corse. Il bénéficie d'un soutien solide dans l'intérieur, mais il rencontre plus de difficultés sur le littoral. Pasquale Paoli est l'une des figures les plus représentatives de cette période. Les philosophes des Lumières tels que Voltaire et Rousseau n'ont pas hésité à saluer la personnalité curieuse et éclairée de Pasquale Paoli, et l'on se souvient de la célèbre phrase de J.J. Rousseau à propos de la Corse : "J'ai comme un pressentiment qu'un jour cette petite île étonnera le monde".