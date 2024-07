11 décès en 6 mois sur les routes de Corse-du-Sud, une hausse de 175 % par rapport à 2023

Au premier semestre 2024, la Corse-du-Sud a enregistré une hausse alarmante de la mortalité routière, malgré une stabilité dans le nombre d’accidents et de blessés par rapport à l'année précédente. Alors que le nombre d’accidents est passé de 137 en 2023 à 136 en 2024, et que les blessés ont légèrement diminué de 167 à 166, le nombre de décès a explosé, passant de 4 à 11, soit une augmentation de 175 %.



Avril et juin : les mois noirs de la route en Corse-du-Sud

En termes de répartition géographique, les incidents se sont majoritairement produits en agglomération, représentant 63 % des cas, avec une forte concentration dans la région ajaccienne. Cependant, les accidents mortels se sont majoritairement déroulés hors agglomération, comptant pour 73 % des décès, soit 8 des 11 personnes décédées.



Le mois d’avril et celui de juin se sont révélés particulièrement accidentogènes. L'analyse des données révèle que les hommes âgés de 25 à 44 ans sont les plus touchés, représentant 36 % des décès et étant aussi impliqués dans 28 % des accidents. Les personnes de 45 à 64 ans suivent de près, avec 27 % des décès. Le profil type des victimes d'accidents mortels se caractérise par un homme motocycliste, roulant à une vitesse excessive, âgé de 25 à 44 ans et résident hors agglomération.





Les blessures sont principalement attribuées aux conducteurs ou passagers de véhicules de tourisme, qui représentent 38 % des blessés, ainsi qu'aux motards, avec 29,5 % des blessés. Les accidents impliquent surtout des véhicules de tourisme (74 %), suivis des motos (27 %) et des cyclomoteurs (21 %). Les piétons et les véhicules utilitaires sont impliqués dans respectivement 16 % et 12 % des accidents, sans décès enregistrés.