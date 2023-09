​VTT Enduro U21: Lisandru Bertini sur le toit du monde

"J’étais pas mal en avance sur mon concurrent au général. Je rate la victoire de peu sur cette manche, mais je suis très très content de la journée et de l’année" se réjouissait Lisandru Bertini, après sa seconde place lors de la dernière manche de la compétition EDR de VTT, qui se déroulait à Châtel en Haute-Savoie. "C'est exceptionnel. Je suis tellement heureux pour toute ma famille, mes amis, pour mon Team Lapierre Zipp Collective qui m'a fait confiance. Et aussi très heureux pour la Corse et particulièrement mon village de Zonza " confiait-il au micro de nos confrères de France 3 Via Stella.

Son unique concurrent pour le titre, l’Australien Sacha Kim, avait pris de l’avance en début de saison et menait la danse dans le championnat jusqu’à ce que le jeune insulaire, originaire de Zonza, ne reprenne la tête de la discipline à Canazei en Italie.



En élite la saison prochaine ?

Lors de la 7e manche disputée ce week-end, le jeune Corse réalisait un début de course parfait avec le temps scratch dans la 1re, la 3e spéciale et la 6e spéciale. Il se permettait même le luxe de décrocher le 5e temps toutes catégories confondues (lors de la 3e spéciale), pour le plus grand plaisir de son staff.



Après avoir observé la chute de son seul concurrent qui lui fît perdre plus de 10 secondes au général, Lisandru Bertini,n’avait plus qu’à gérer la fin de course. Avec une 2e place derrière Raphaël Giambi, l’Italien, le jeune insulaire pouvait laisser éclater sa joie en étant sacré champion du monde U21 de l’EDR.

Avec ce titre glané au forceps, le Zonzais pourrait voir sa carrière prendre un coup d’accélérateur et évoluer en catégorie Élite dès la saison prochaine !