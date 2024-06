​Trail de Pietralba : Noël Giordano s’impose devant Lambert Santelli

« Un des trail les plus important de Corse »



A un peu plus de 8 minutes derrière en 5 heures et 1 minute, le licencié du RC Furiani, mais balanin de cœur, Lambert Santelli terminait à la seconde place, comme l’année dernière : « J’ai voulu partir avec Noël même si je savais qu’il allait être plus fort que moi aujourd’hui. Je manque un peu de volume et d’entraînement. Au bout de 30 minutes, j’ai vu que le rythme était trop haut pour moi et que je ne pouvais pas tenir comme cela toute la course, alors j’ai levé le pied et j’ai géré au mieux. Je mets 20 minutes de plus que l’année dernière, mais on s’était tiré la bourre pendant toute la course. Pour une reprise, je suis globalement satisfait. Cet évènement est un succès et cela devient un des plus importants trails de Corse. C’est bien pour la Balagne et pour Pietralba, ils le méritent ». Ivan Laptyev complète le podium tandis que Karine Bec (A Petralbinca) termine première féminine en 7 heures et 11 minutes.