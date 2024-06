​Trail "I Tre Paesi": les lauriers pour Flaviu Filidori (11 km) et Ange-Marie Morange (22 km)

Après une minute de silence, dédiée à Didier Franceschi, enfant du village et victime d’un tragique accident de la route, près de 300 coureurs se sont élancés de Frasseto lors des différentes épreuves proposées par l’organisation et Hervé Putzoli, le chef d’orchestre de la Squadra Auddaninca.



Au terme des 24 km et des 1 250 mètres de dénivelé, c’est Ange-Marie Morange, le pensionnaire de la Suarellaise, qui s’est imposé en solo sous le soleil de la pieve d’Ornano en 2 heures 11 minutes et 7 secondes : « Je suis monté participer à ce trail en tant qu’ambassadeur de l’Office de Tourisme de Porticcio, et cela faisait quelque temps que je n’avais plus participé à cette course, cela me tenait à cœur de la faire. On est partis avec un petit groupe de 5/6 et puis j’ai monté le rythme dans la première grosse montée pour partir seul et arriver le premier ici ». Florent Maurin, 2e et François Gelmini (A Furmicula) complètent le podium ; Hermine Pietri (Altore) terminant 1re féminine en 2’31’’ 48.