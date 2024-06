​Trail : « A Viculese » organise sa dixième édition ce dimanche 23 juin

Moment fort du village de Vico et de toute la région de Sagone, « A Viculese » va fêter ce dimanche sa dixième édition déjà. L’association, présidée par Ange Poli, est sur le pied de guerre depuis plusieurs semaines déjà afin de préparer et baliser le parcours que vont emprunter les 150 participants attendus. « Ce trail fête son dixième anniversaire et nous sommes ravis d’accueillir tous ces coureurs et marcheurs, au sein de village et de la microrégion. C’est un moment important qui permet d’animer et de dynamiser Vico et ses alentours l’espace d’un week-end », se réjouit Ange Poli avant d’ajouter « Cela a nécessité un travail énorme pour nettoyer les sentiers, mais les coureurs pourront s’élancer sur un parcours magnifique et très propre ».



Une 14 km qui mènera les trailers jusqu’à la Punta di Cuma



Pas de changement par rapport aux années précédentes, avec un départ prévu à 9h30 sur la place Casanelli de Vico. Tout le long de la course, les coureurs pourront admirer la magnifique vue sur le village de Vico, le golfe de Sagone, la vallée du Liamone et la majestueuse Sposata. Au menu des « trailers » : une première ascension vers la Pointe de Tragunato (768 mètres) en passant par la vieille route qui mène au hameau de Chigliani. Les participants du trail long de 14 km emprunteront, quant à eux, le sentier qui les mènera jusqu’au sommet de la Cuma (954 mètres d’altitude)