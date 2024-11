​Semaine de l’Industrie : la Biscuiterie d’Afa ouvre ses portes aux lycéens corses

En Corse, 7 000 emplois dans le secteur de l’Industrie

Lutter contre les idées reçues sur l’industrie, favoriser l'orientation professionnelle vers les métiers de l’industrie, mais aussi promouvoir la mixité des métiers industriels, c’est aussi le but cette manifestation, dans une île, où ce secteur ne demande qu’à se développer, comme l’admet Jérôme Filippini, le Préfet de Corse : « Cet évènement montre l’attention que le gouvernement apporte dans chaque territoire concernant le secteur de l’industrie, qui est tellement important pour notre pays. L’objectif c’est de donner envie à tous ces jeunes de s’engager dans ces métiers, comme par exemple ici au sein de cette entreprise. Contrairement à ce que l’on peut penser, l’Industrie concerne aussi la Corse. Il n’y a peut-être pas d’industries lourdes, comme dans le domaine de la Métallurgie par exemple mais le monde industriel existe quand même ici aussi. On dénombre en Corse, un millier d’entreprises industrielles, qui représente 6 à 7 000 emplois, et 6% de la valeur ajoutée créé. Toutes ces entreprises ont de l’avenir et ont vocation à être soutenues. Le gouvernement est attentif à le faire depuis plusieurs années avec un certain nombre d’instruments. La France s’est peut-être trop désindustrialisée au cours des dernières décennies et a perdu de sa souveraineté, on l’a vu notamment pendant la période du Covid. Cette semaine de l’Industrie participe à cette volonté de réindustrialiser notre pays. Parmi les dispositifs existants, on peut citer notamment « Territoires d’Industries », qui concerne particulièrement la Corse, ainsi que différents appels à projets pour avancer et dont a pu bénéficier la Biscuiterie d’Afa ».



Des difficultés de recrutement

Avec 5 millions d’euros de chiffre d’affaires, trente-cinq salariés et une production qui se vend à part égale en Corse et sur le continent, l’entreprise familiale insulaire, gérée par les frères Fenech, a le vent en poupe. Bénéficiaire d’une enveloppe de 880 000 € dans le cadre du plan « France Relance », qui vont l’aider à moderniser et à automatiser sa chaine de production, la « Biscuiterie d’Afa », est en pleine expansion mais peine toujours à recruter en Corse, comme le déplore Jean Fenech, un des gérants : « Nous espérons que ces visites de lycéens et collégiens, notamment lors de cette semaine de l’Industrie, fassent naitre des vocations. Chez nous, les jeunes ont tendance à se tourner très vite vers les métiers des services ou de l’administration alors que nos industries proposent des alternatives intéressantes. Dans notre cas, il peut y avoir des débouchés, dans le marketing, la communication, mais aussi dans le domaine commercial. Aujourd’hui, par exemple, nous avons toujours quatre postes à pourvoir et nous avons du mal à recruter ». Au total, plus de 500 collégiens et lycéens insulaires iront visiter des entreprises sur l’île durant cette semaine de l’Industrie.