​Réunion dirigeants-supporters à l’ACA : « Il manque 3,5 millions d’euros pour finir la saison »

Un club à vendre à tout prix même pour un euro symbolique

Du côté des supporters, les interrogations se multiplient. Certains se demandent comment la situation a pu se dégrader à ce point : « Il faut se mettre ensemble pour aller chercher de l’argent. Bientôt, on sera à vendre pour 1 euro chez JP Celeri (liquidateur). J’ai l’impression qu’on ne se bat pas assez, il faut aller chercher l’argent là où il se trouve. J’ai donné personnellement une liste de 10 personnes et un contact à CMA CGM, mais personne ne les a contactés. Il faut se bouger ».



Alain Orsoni, l’un des responsables historiques du club, intervenant par téléphone, se montre déterminé à sauver l’équipe : « Mon souci, c’est de sauver le club. S’il faut s’asseoir sur l’argent qu’on a mis sur la table, on s’assoira dessus. Cela fait six ans que je ne suis plus au club. On a pu faire des erreurs. Si on vend le club, Jeannot Fattaccioli perdra 3 millions d’euros. On le cédera pour un euro symbolique, s’il le faut ».



Au fond de la salle, une intervention de Brahim Thiam, ancien joueur professionnel et fervent défenseur du football corse, suscite de vives réactions : « Il faut que les joueurs et les dirigeants montrent l’exemple et baissent leurs salaires s’ils veulent vraiment sauver le club ». Les applaudissements fusent. D’ailleurs, certains salariés du club auraient déjà accepté de réduire une partie de leurs rémunérations.



Sur le plan sportif, Yohan Cavalli, visiblement agacé par les critiques du journaliste Romain Molina – contre qui il envisage de porter plainte – tente de rassurer les supporters : « On va s’en sortir, comme on s’en est toujours sortis. On est mal, comme on l’a toujours été. C’est compliqué, j’ai été joueur, je suis passé par des saisons comme celles-là. À l’arrivée, on s’en est toujours sortis. On vient de se séparer d’un entraîneur, on va essayer avec Debès en intérim et on verra comment cela se passe avant de décider si on prendra un entraîneur en remplacement de Mathieu Chabert ».



Le groupe se met en ordre de bataille avant un déplacement crucial à Bastia pour y disputer le derby, suivi d’un match capital face à Caen au stade Michel Moretti. Désormais, l’ACA entre en mode survie. L’enjeu : préserver sa place en Ligue 2 et continuer à exister dans l’univers impitoyable du football professionnel. Un défi parmi les plus difficiles que le club ait eu à relever ces dernières années.