​Première édition de l’Alta Rocca Trail ce dimanche entre Quenza et Bavella

La saison des trails bat son plein actuellement aux quatre coins de l'île, et une nouvelle course fait son apparition au calendrier : l'Alta Rocca Trail, au départ de Quenza. À l'initiative de Luc Meslier, Président de l'association « Les Coureurs des Crêtes » et organisateur du trail « U Spidali » depuis 2022, le projet a vu le jour. Il explique : « J'ai passé toute mon enfance entre Cartalavonu et Quenza. Après avoir mis en place le trail autour de « U Spidali », nous avons sollicité les autorisations avec l'association « Quenza Prima » pour organiser quelque chose de similaire autour du village, malgré les difficultés logistiques liées aux passages sur le GR 20. Nous avons bien travaillé avec la Mairie pour obtenir les autorisations et proposer ce nouveau trail, qui comporte trois formats sur des sentiers et des pistes avec des paysages à couper le souffle. »



Trois formats de course et une marche

L’association propose ainsi trois formats de course pour tous les niveaux, sur des parcours de montagne, alpins et vallonnés entre 900 et 2 000 mètres d'altitude. La première course (U Ghjiru), de 10 km (300 D+), est accessible à tous, que ce soit en marche ou en trail. Elle emprunte des chemins et des sentiers, passant par les villages de Cantoli, Veta, Prugna, avant de revenir à Quenza.



La deuxième course (I Furchi), de 15 km (800 D+), démarre à Bavella, avec un passage par la variante alpine et son point culminant, « Bocca di Pargulu », à 1 664 mètres d'altitude, avant de rejoindre le GR20 en direction de Bavella. La course se termine par un sentier menant à Prugna pour une arrivée à Quenza.



Enfin, la troisième course (L'Alcudina), longue de 25 km avec 1 500 mètres de dénivelé positif, est réservée aux athlètes les plus aguerris. « On ne repose jamais sur ce format », prévient l'organisateur. Le départ est similaire à celui de la course de 15 km, mais se dirige ensuite vers le refuge d’Asinau avant une montée très raide de 2 km vers la Bocca Stazzunara (2 046 m), avec une vue époustouflante sur les aiguilles de Bavella. Les coureurs traverseront ensuite le plateau du Cuscionu par le sentier des Bergers avant d'arriver à Quenza.



Les trois formats sont adaptés à tous les niveaux, avec une logistique bien rodée. Des bus seront mis à disposition pour les deux courses partant de Bavella (sur réservation), avec des départs à 7h30 et 9h pour des courses prévues respectivement à 8h30 et 10h. Plus de 200 participants sont attendus pour cette première édition de l'Alta Rocca Trail, où chacun aura à cœur d'inscrire son nom dans le palmarès encore vierge de cette nouvelle épreuve dans le paysage insulaire.