​Port Charles-Ornano : une réussite locale que la Ville d’Ajaccio entend conserver

Un avenir toujours en suspens



Au-delà des chiffres, la régie portuaire constitue ainsi un levier direct important pour les finances locales. « Les recettes générées par la régie portuaire sont intégrées dans les finances de notre ville » , a rappelé Jean-Christophe Comiti, soulignant l’importance stratégique de cet outil pour Ajaccio. Des excédents financiers records qui ont permis de générer 1,4 millions d’euros au bénéfice de la Ville en 2025 pour au total près de 5,6 millions sur 10 ans.



Mais derrière ce bilan positif, l’avenir institutionnel du port reste en suspens. La concession historique, accordée pour 50 ans, est arrivée à échéance le 31 octobre 2025. Dans l’attente d’un accord avec la Collectivité de Corse, la Ville a obtenu une prolongation jusqu’au 31 décembre 2026 via un avenant de 14 mois. Le maire Stéphane Sbraggia avait d'ailleurs réaffirmé sa position en octobre 2025 en martelant que « la gestion du port doit rester ajaccienne » . Une ligne soutenue par la majorité municipale, qui appelle à la vigilance pour que « la gestion rigoureuse soit appréciée et renouvelée au bénéfice du territoire ajaccien ».



De son côté, la Collectivité de Corse envisage toujours la création d’une société publique locale associant la CdC et la commune : « Nous privilégions la création d'une société publique locale avec la CdC, la CAPA et la commune pour la gestion du port », déclarait sur notre site, Jean-Félix Acquaviva, le Président de l'Office des Transports de la Corse, en octobre 2025. Une solution qui permettrait à la Ville de conserver une part des recettes tout en partageant la gouvernance. Mais aujourd’hui, rien n’est finalisé à seulement quelques mois de la fin de l’avenant voté en octobre 2025.



« La Ville d’Ajaccio doit continuer à présider aux destinées de son port »



Une situation qui inquiète les élus de la majorité municipale et notamment Christelle Combette, présidente de l’Office intercommunal de tourisme du Pays Ajaccien. « Le port Charles Ornano est un outil au service du développement économique et touristique de notre territoire. Il participe directement à l’attractivité de la destination Ajaccio. Accueillant chaque année des milliers de plaisanciers avec une durée moyenne de séjour de 12 jours, il constitue une véritable porte d’entrée de la plaisance en Méditerranée », souligne-t-elle, appelant les élus de tous bords à se rester vigilants dans l’intérêt de la Ville. « Concernant la prochaine DSP, nous ne doutons pas que l’ensemble des élus territoriaux ajacciens seront vigilant pour que la gestion rigoureuse soit appréciée et renouvelée au bénéfice du territoire ajaccien. Une solution pérenne doit être envisagée : la Ville d’Ajaccio doit continuer à présider aux destinées de son port », ajoute-t-elle.



Mais, à l’approche de l’échéance de 2026, les discussions vont bon train et avancent sereinement selon Paul Corticchiato, son directeur, bien plus optimiste sur l'issue des négociations : « Nous discutons avec les services de la Collectivité de Corse en bonne intelligence. Le port doit devenir une porte d’entrée supra-territoriale qui devra, permettre à terme, de générer de nouvelles recettes pour la Ville d’Ajaccio mais également pour la Corse. La Ville d’Ajaccio souhaite en garder la gouvernance mais entend également travailler de concert avec les autres partenaires (CAPA et Cdc) pour constituer cette SPL à parts égales entre les trois collectivités. Il n'y a pas d'obstacles juridiques mais plutôt une volonté commune d'y arriver ».



Avec plus de 34 000 journées d’escales enregistrées l'été dernier, la fréquentation du port Charles Ornano est en hausse de plus de 9 % en 2025.