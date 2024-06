​Pollution atmosphérique en Corse : le collectif Terra prêt à aller devant les tribunaux

U Levante, le Garde, Zeru frazu, la Ligue contre le Cancer, A Sentinella et bien d’autres : ils étaient tous présents ce vendredi matin sous la bannière du collectif Terra, afin de dénoncer la qualité de l’air en Corse. Selon ces représentants, issus des associations de lutte environnementales, il y a urgence à agir.



Président de la Ligue corse contre le Cancer en Corse, le Dr Sauveur Merlenghi, réfute les chiffres donnés par Qualitair Corse : « Nous ne sommes pas d’accord avec les chiffres annoncés par Qualitair Corse. Ces chiffres sont lissés et ne correspondent en rien à la pollution atmosphérique que subissent les Corses et notamment les Ajacciens lors des passages des bateaux de croisières. Nous avons pu mesurer cette pollution avec un appareil que nous avons acquis et nous nous sommes rendu compte que même avec la tolérance admise, nous sommes 60 fois au-dessus de ce seuil en termes de particules fines qui sont des particules cancérigènes. Nous avons mesuré ces taux un dimanche, lorsqu’il n’y avait presque pas de circulation automobile, et au départ des bateaux. Nous trouvons aussi très bizarres que les seules alertent, concernant ces particules fines, concernant celles provenant du Sahara. Si on pense qu’à Ajaccio tout va bien en termes de pollution, on se trompe clairement. La pollution ne se mesure pas à l’œil nu, mais avec des chiffres et des statistiques ».



Selon le Dr Sauveur Merlinghi, là encore les chiffres sont édifiants notamment concernant le taux de mortalité, dû à la pollution : « En 2017, l’Agence Nationale de la Santé donnait un chiffre de 16,1% de mortalité dû à la pollution. Des études plus récentes parues récemment dans « Le Monde », qui émanent des universités de Stanford à Los Angeles et Birmingham en Angleterre montent désormais ce chiffre à 17%, soit près de 100 000 morts par an en France et 800 en Corse (sur 3 800 décès annuels) ».



« Nous sommes prêts à aller devant la justice »



Dans le viseur du collectif Terra, les bateaux de croisières figurent en haut de l’échelle, et notamment pour Muriel Segondy (Le Garde), qui n’hésite pas à brandir une photo du port avec l’un d’entre eux crachant son épaisse fumée noire : « Cette pollution, inévitablement, quelqu’un va la respirer. Nous n’arrivons pas à gérer la situation de façon correcte. La croisière n’est pas une nécessité, ni une activité indispensable comme les rouliers par exemple. C’est une nuisance à la vie sociale, en matière environnementale et en matière de santé. Nous ne sommes pas contre les croisières, mais pour des croisières intelligentes non polluantes. En mer du nord et dans la manche, ils ont dix ans d’avance avec des normes plus draconiennes concernant notamment le taux de soufre utilisé dans le carburant (0,1 % contre 3,5 % en Méditerranée). On demande à l’État de rendre des comptes à ce sujet concernant nos ports. La Corse est toujours le parent pauvre en termes de qualité de l’air et de pollution. Nous avons dû attendre 5 ans pour avoir une station Qualitair. On demande de la transparence sur ces sujets. Les fumées des bateaux rentrent directement dans les appartements des résidents, il faut trouver une solution rapidement. Nous sommes prêts tous ensemble à présenter notre dossier devant la justice s’il le faut ».



À cet effet, un débat animé par l’association nationale « Respire » et Tony Renucci, son directeur, aura lieu de jeudi 6 juin à 18h à l’Hôtel Best Western. Le public est largement convié à y participer.