​Ligue B : Le GFCA Volley repart au combat

Malgré un effectif largement chamboulé à l’intersaison avec les départs de Thomas Gill, le passeur parti à Toulouse, de Theo Conré à Montpellier auxquels s’ajoutent ceux de Carreno, le libéro et Sebastian Roatta, le club semble avoir effectué une bonne pioche avec ces nouvelles recrues. Parmi les arrivées, le club a misé sur Grosnon (libéro de Cambrai), Neraudau et Salles (passeur et central de Mende), et sur un jeune issu du PUC, Le Roux. Mais la recrue phare se nomme Matej Patak : le réceptionneur/attaquant de Nancy, champion de France avec Chaumont. International slovaque, et blessé cette saison, le joueur d’1,97 semble avoir retrouvé la forme et devrait faire chavirer de bonheur le Palatinu.



D’autant que malgré quelques offres venues notamment de son pays natal, Bala le pointu brésilien, repart lui aussi avec le club gazier. Un effectif de qualité appelé à jouer les premiers rôles en Ligue B : « La mayonnaise prend progressivement. Il ne faut pas oublier que l’on a changé 4 éléments sur 7, ce qui n'est pas négligeable. On a été pris par le temps au début mais finalement tout se met en place. Ce collectif va se bonifier avec les victoires, je l’espère. On ne va pas se voiler la face sur nos ambitions. Nous avons fait Top 3 l’année dernière, il faudra refaire au moins aussi bien et être prêt pour les play-offs, car c’est à ce moment-là que tout commence ».



Le championnat débute ce samedi à 20h au Palatinu avec la réception de Grand Nancy, un des outsiders annoncés et qui permettra de jauger la qualité du GFCA Volley version 2024/2025. Pour Paul Muracciole, son Président : « Nous sommes tous très impatients d’être à samedi. Nous avons envie de revivre avec tous nos supporters les moments de joie que peut procurer cette équipe, avec pourquoi pas une meilleure fin, on l’espère en tout cas. Les joueurs ont hâte de retrouver l’ambiance du Palatinu ». Une nouvelle fois, les gaziers pourront, en effet, compter sur le soutien de leur nombreux supporters pour les pousser vers la victoire dès ce samedi.