​Ligue 2. Mathieu Chabert (AC Ajaccio) « impatient de disputer ce derby »

Après une semaine assez agitée en coulisses, suite notamment aux faits de jeu arbitrales défavorables concédés à Amiens (3-1), Mathieu Chabert et ses hommes n’ont désormais qu’un objectif en tête, la préparation du derby face au SC Bastia. Un match particulier forcément : « On a préparé ce match en analysant ce que nous avons produit lors du dernier match et en travaillant sur notre projet de jeu et ce que nous avons fait de bien notamment lors du dernier match à Amiens. Depuis, le début de semaine, on est focus sur ce match, on a senti beaucoup d’implication et de détermination au niveau du groupe. Il y a beaucoup d’impatience avant ce match. On fait du sport de haut-niveau pour vivre des moments comme cela ».



« Il va falloir être encore plus minutieux »

Une rencontre très attendue par les supporters et au cours de laquelle, l’engagement et la détermination sont des éléments clés pour les deux équipes : « L’engagement, c’est le facteur X mais il ne faut surtout pas oublier le jeu, il faut bien se concentrer sur notre projet et ce que l’on sait faire. Il va falloir essayer d’être encore plus minutieux sur les détails parce qu’on perd nos matchs sur cela en ce moment. On va essayer de gommer ce que l’on fait de moins bien pour être encore plus performant et rajouter après cet aspect psychologique, qui est très important dans ce genre de rencontre. On compte aussi sur nos supporters pour avoir ce supplément de motivation. Il faut trouver le juste milieu entre engagement et agressivité dans le bon sens du terme ».



Avec un seul point pris lors des trois dernières rencontres, ce derby arrive peut-être à point nommé pour une équipe ajaccienne, en difficulté actuellement : « C’est le bon moment pour repartir de l’avant. Tout est réuni, on va jouer devant un stade quasiment plein dans un match particulier pour tout le monde. Il y a plein d’ingrédients pour que cela se passe du mieux possible. On va essayer de tout mettre en œuvre pour que cela tourne en notre faveur. On sent tout le monde est focalisé sur un seul objectif et c’est agréable de travailler dans ces conditions. C’est monté d’un cran. Depuis que l’on a récupéré les terrains en pelouse, on a pu mieux travailler, il faut continuer notre progression au niveau de l’animation positive et garder nos fondamentaux au niveau défensif ».





« Je suis très fier d’être l’entraineur de l’AC Ajaccio »

A cette occasion, Mathieu Chabert va retrouver un club qu’il a entraîné deux saisons et demie (2019-2021) et qu’il lui rappelle des bons souvenirs : « Je suis arrivé là-bas, on était en National 2, et quand je suis parti on était en Ligue 2. Forcément, il n’y a pas beaucoup de négatif. J’ai des regrets de pas avoir pu continuer plus longtemps mon expérience en Ligue 2, mais cela fait longtemps que je suis passé à autre chose. Aujourd’hui, je suis extrêmement fier d’être l’entraineur de l’ACA. Je suis reconnaissant que ce club m’ait donné la chance d’entrainer en Ligue 2. Je me sens redevable de la part du club et j’ai envie de leur rendre dès demain même si j’essaye de le faire depuis le début de la saison ! ».



Douzième du championnat avec 11 points, l’AC Ajaccio reçoit un adversaire calé juste devant au classement à la 10e place avec 14 points. L’occasion de recoller face à un adversaire au style de jeu assez proche de celui que prône le coach rouge et blanc : « C’est une équipe qui a beaucoup de qualité dans le jeu qui met beaucoup d’intensité, beaucoup de verticalité dans le jeu avec un gros pressing. C’est une équipe très agressive dans le bon sens du terme, qui défend en avançant. Elle récupère des ballons hauts et qu’elle est performante dans les zones hautes du terrain. Ils ont fait le pari de partir avec des joueurs en post-formation et des jeunes à fort potentiel, je trouve que ce qu’ils font est cohérent. Mais, on sait ce qu’on doit faire demain pour les mettre en difficulté ».



Pour ce derby, le staff ajaccien devra se passer des services de Santelli et Kouassi, suspendus, et de Touzghar toujours blessé mais récupère Jabol, Mangani et surtout Barretto, de retour après plusieurs semaines d’absence pour cause de blessure. Avec un effectif renforcé, une pelouse retrouvée et un stade qui ne sera pas loin d’afficher complet, tous les ingrédients sont réunis pour assister à une belle fête du football corse. On l’espère tous.



Le groupe ajaccien :

Sollacaro, Quilicchini, Vidal, Bamba, Ayessa, Youssouf, Strata, Huard, Mangani, Jabol, Puch, Barreto, Anziani, Ibayi, Ben Touré, Soumano, Coutinho, Everson

Blessés : Kanté, Touré, Campanini

Choix : Quemper, Jacob, Khelifa

Suspendus : Santelli, Kouassi