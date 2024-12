​Ligue 2. Mathieu Chabert (AC Ajaccio) : « Une envie de révolte »

Rien ne va plus à l’AC Ajaccio : battu à domicile par le Paris FC samedi à Timizzolu, et rétrogradé cette semaine par la DNCG en National à titre conservatoire, le club fait face à une avalanche de blessés. Mathieu Chabert, l’entraîneur ajaccien, veut tout de même garder l’espoir : « Malgré la situation, le groupe va bien. On s’est mis dans notre bulle pour ne pas se focaliser sur ce qui se passe dehors. Je n’ai pas l’impression que la situation extrasportive impacte le groupe. On est concentrés sur nous et sur ce que l’on doit faire, un résultat pour ce dernier match de l’année 2024. Malgré les absents, on sera onze joueurs sur le terrain et dix-huit sur la feuille de match. C’est le lot des équipes qui ne sont pas dans de bonnes dynamiques d’avoir un peu tout contre elles. Soit on se plaint et on pleure, soit on essaye de faire front et c’est ce qu’on fait. On va faire le maximum pour ramener quelque chose de ce déplacement à Pau ».



Onze joueurs blessés ou suspendus



Avec onze absents au total entre les blessés et les suspendus, le staff acéiste va chercher la meilleure formule pour essayer d’obtenir un bon résultat à Pau et va largement puiser dans son centre de formation : « On va faire appel aux jeunes, on n’a pas d’autres solutions. On a la chance d’avoir un centre de formation qui marche bien, donc cela va être l’occasion pour certains jeunes de se montrer. On est conscients de nos difficultés à l’extérieur et on va essayer de trouver des solutions toutes les semaines en travaillant beaucoup. Il faut essayer toutes ces faiblesses en déplacement ». Avec une attaque en berne et une défense qui donne des signes inquiétants, pas facile de trouver le bon équilibre : « Il faut réussir à être costaud défensivement et de provoquer des choses pour faire tourner la roue dans le bon sens. C’est en étant focalisé sur ce qu’on doit faire en étant très humble et solidaire qu’on va refaire tourner la roue dans le bon sens. Il y a beaucoup de solidarité dans ce groupe. On connaît notre situation, mais le club a l’habitude de faire front dans ces situations. On sent une vraie envie de révolte ».

Pour ce déplacement à Pau, 11e du championnat de Ligue 2, Pregnant, Owen Martinez, Fragassi font notamment leur apparition dans le groupe, tout comme Al Hassan Touré. C’est en tout cas un milieu de terrain inédit et inexpérimenté que devra aligner Mathieu Chabert privé de l’ensemble de ses titulaires habituels.



Avec seulement 15 points, à une journée de la trêve hivernale, les Ajacciens vont néanmoins devoir tout donner pour essayer de grappiller des points, avant d’espérer le retour des jours meilleurs en 2025 : « On n’est pas dans les objectifs que l’on s’était donnés. En début de saison, on jouait le maintien et cela n’a pas évolué, on joue toujours le maintien dans ce championnat. C’est toujours le même objectif. Il faut faire tourner le compteur points. Le maintien se jouera certainement à 36/37 points. Il faut gratter des points pour arriver à la moitié à la fin des matchs aller. Il ne faut pas s’affoler et rester calmes, les bonnes choses vont arriver, c’est certain. Dans notre situation, tous les matchs sont des tournants dans cette saison et il faut bien les négocier. Dans notre situation, on ne peut pas se permettre de faire autrement ».



Le groupe ajaccien à Pau

Sollacaro, Quilicchini, Kouassi, Khelifa, Bamba, Ayessa, Pregnant, Vidal, Chegra, Fragassi, Owen Martinez, Anziani, Soumano, Santelli, Ben Touré, Al Hassan Touré, Ibayi, Kanté



Blessés : Barreto, Mangani, Jabol, Touzghar, Campanini, Strata, Huard, Coutinho, Youssouf

Suspendus : Everson, Puch

Choix : Quemper et Jacob