​Ligue 2. Le patron des arbitres français reconnait "les erreurs arbitrales défavorables à l’AC Ajaccio"

Victime de plusieurs décisions arbitrales défavorables ces dernières journées et notamment samedi à Amiens (3-1), avec un penalty oublié et un très généreux accordé aux Picards, l’AC Ajaccio avait haussé le ton, lors d'un communiqué de presse, et avait à rencontrer Anthony Gautier, le directeur de l’arbitrage du football français. Les dirigeants ajacciens ont reçu ce vendredi matin son appel, comme l’a expliqué Mathieu Chabert, l’entraineur ajaccien : « Ils ont reconnu leurs erreurs, on ne s’y attendait pas forcément. Après voilà, on les a remerciés d’avoir reconnu ces erreurs. On a juste demandé à ce que les erreurs s’arrêtent. Nous n’avons pas évidemment demandé de compensation et ce n’est pas ce que l’on veut. On souhaite seulement que les arbitres dirigent Ajaccio comme ils arbitrent les autres équipes. Cet entretien s’est très bien passé. On avait la crainte qu’ils ne reconnaissent pas leurs fautes, mais ils l'ont fait, notamment concernant la main à Caen et le fait qu’il y avait bien penalty sur Soumano et que le penalty accordé à Amiens n’aurait pas dû être sifflé. Maintenant, c’est dit et on va essayer de passer à autre chose. Il faut que l’on avance et que l’on se concentre sur le match de demain ».



« Soyons plus performants dans le jeu »

A la question de savoir s’il allait être particulièrement être attentif à l’arbitrage de demain face au SC Bastia, Mathieu Chabert avait plutôt envie de tourner la page et passer à autre chose : « Si on veut que des faits d’arbitrage cessent, il va falloir, que de notre côté, nous soyons encore plus performants dans le jeu. Les faits de jeu sont contre nous car on se met dans des conditions défavorables. Il faut que l’on soit encore plus exigeants pour éviter de se mettre dans ces situations. Après, attention, c’est gravissime, car il nous manque plusieurs points à cause de ces mauvaises décisions. Je préfère que l’on se concentre et que l’on soit plus pointilleux dans notre travail. Si on est forts, dans ce qu’on sait faire, les faits d’arbitrage nous passerons au-dessus car on sera dominateurs ».



Face à cet enchaînement de mauvaises décisions, le club ajaccien avait haussé samedi dernier en demandant la venue à Ajaccio, d’Anthony Gauthier, le directeur de l’arbitrage du football français : « Une nouvelle fois cette saison, l’ACA subit l’arbitrage… une fois de trop ! Cet après-midi à Amiens, Moussa Soumano est victime d’une faute à hauteur de la surface de réparation. Mais l’arbitre de la rencontre n’a pas jugé bon d’accorder cette faute, sanctionnable d’un coup franc ou d’un penalty. Annihiler une occasion de but manifeste d’un adversaire se dirigeant vers son but en commettant une faute, une faute grossière et un tacle pouvant mettre en danger l’intégrité physique de l’adversaire est sanctionnable selon l’appréciation (…) L’AC Ajaccio demande donc officiellement la venue de Monsieur Anthony Gautier, directeur de l’arbitrage, à Ajaccio, afin de mieux comprendre les décisions qui ont lésé son équipe jusqu’ici dans le championnat de Ligue 2. La direction du club l’avait déjà sollicité et n’a obtenu jusqu’ici qu’un entretien oral il y a moins d’une semaine… L’AC Ajaccio est plus que jamais déterminé à se battre contre l’injustice et à œuvrer en faveur de l’équité sportive… pour tous ». En espérant, que cet entretien permette de mettre fin à toutes ces erreurs, dans l’attente de l’installation de la VAR en Ligue 2…