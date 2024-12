​Ligue 2 - Le courage n’a pas suffi à l'AC Ajacccio à Pau (1-0)

Nouste Camp - Pau – AC Ajaccio 1-0

But : Ruiz (3e) pour Pau

Arbitre : Mr Fouazi Benchabane

Avertissements : Khelifa (26e, 79e), Ibayi (64e) à l’ACA

Expulsion : Khelifa (79e) à l’ACA



Pau

Kamara, Koudou, Ahoussou, Ruiz, Obiang (Gaspar, 82e), Mille (Gasnier, 87e), Mohamed, Diawara (Arconte, 71e) , Bobichon (NGom, 71e), Mboup, Boutaib, entraineur : Nicolas Usai,



AC Ajaccio

Sollacaro, Kouassi, Bamba, Ayessa (Fragassi, 46e), Vidal, Khelifa, Chegra (Prenant, 89e), Anziani (Owen Martinez, 82e), Soumano (Kanté, 57e), Touré (Santelli, 57e), Ibayi, entraineur : Mathieu Chabert



Défait la semaine dernière à domicile face au Paris FC, l’ACA se devait de réagir à l’extérieur, où les « Rouge et Blanc » n’ont plus gagné depuis 13 mois. Une mission qui s’annonçait compliquée avec pas moins de onze absents face à une équipe de Pau, toujours difficile à affronter dans son petit stade du Nouste Camp.



Des Palois qui se montrèrent dangereux très vite par l’intermédiaire de Mboup, bien stoppé par Ayessa. Mais sur le corner, Ruiz, le défenseur béarnais, sautait plus haut que tout le monde pour catapulter, de l’épaule, le ballon dans la lucarne de Sollacaro (3e). Cela ne pouvait pas plus mal débuter pour l’ACA. Dans la foulée, Anziani réalisait un festival dans la surface paloise, mais sa frappe croisée termina sa course au ras du poteau de Kamara (6e). Sur corner, Boutaïb prenait encore le meilleur sur la défense ajaccienne, mais ne cadrait heureusement pas sa tête (8e).



Le premier quart d’heure du match était particulièrement vivant et plaisant à regarder avant de se stabiliser au milieu de terrain par la suite. Pau reculait alors sans que les Ajacciens puissent en profiter, ayant toujours les mêmes difficultés techniques à s’approcher des buts adverses lors de la première mi-temps.



La première de Tom Fragassi



Au retour des vestiaires, le jeune Tom Fragassi faisait son apparition à la place d’Ayessa, mais ce sont encore les Palois qui se mettaient en évidence et, sur un bon ballon de Diawara, Bobichon reprenait instantanément le ballon aux 20 mètres, qui heurta la barre transversale de Sollacaro (48e). Soumano répliquait par une superbe frappe déviée en corner par Kamara (51e). Puis, il fallait un exploit de Sollacaro sur une frappe de Mboup (53e) pour éviter le 2e but palois. Les Ajacciens réagissaient par Kanté, à peine entré en jeu, qui reprenait de volée un long ballon de Bamba, mais la superbe reprise de l’attaquant acéiste était déviée en corner par le portier palois (62e).



Après une action litigieuse dans la surface paloise sur un contact avec Chegra, Pau repartait à l’attaque et Koudou tentait une frappe aux 25 mètres qui heurtait une nouvelle fois le poteau de Sollacaro (68e) avant que Vidal ne repousse sur la ligne un lob de Bobichon (69e). Malheureusement, une nouvelle fois, les Ajacciens et Khelifa perdaient leurs nerfs sur une action anodine et le jeune défenseur acéiste était ainsi exclu pour un 2e carton jaune (79e). Les Palois géraient alors les dernières minutes tranquillement et l’ACA devait une nouvelle fois s’incliner en déplacement. Les Ajacciens sont désormais 16e de Ligue 2 avec 15 points et s’enfoncent un peu plus au fond du classement.

Place maintenant à la trêve hivernale, qui, on l’espère, permettra de retrouver quelques joueurs avant la reprise de la seconde moitié de championnat.