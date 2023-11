​Ligue 2 : L’ACA veut ramener un bon résultat d’Annecy

Bien ancrée dans la première moitié de tableau, l’ACA poursuit sa remontée vers le haut du classement. Un championnat de Ligue 2 très serré où tout peut basculer rapidement. Olivier Pantaloni, l’entraîneur ajaccien avoue tout de même commencer à regarder de plus près ce qui se passe en haut : « Ce serait une bonne chose de prendre nos distances avec la zone rouge, mais dans le même temps ça voudrait dire qu’on se rapproche du haut, on peut faire d’une pierre deux coups. On regarde le bas comme le haut du tableau, on ne va pas s’en cacher. C’est vrai qu’il y a ce match très important face à Annecy qui pourrait nous permettre de continuer une série positive. Il nous reste cinq matchs avant la trêve, on pourrait y arriver avec un nombre de points assez conséquents qui pourrait nous faire espérer une deuxième partie de saison intéressante en visant, pourquoi pas, l’une des cinq premières places. »

Des ambitions nouvelles, mais qui font écho, auprès de l’ entraîneu r ajaccien, après les derniers résultats des « Rouge et Blanc ». Depuis la défaite à Guingamp le 18 septembre dernier, l’ACA reste en effet sur 5 succès, 2 matchs nuls et une seule défaite à Lorient face à Concarneau. Malgré tout, le coach ajaccien reste méfiant avant ce déplacement à Annecy, 15e du championnat de Ligue 2 : « Il va falloir être très méfiant, faire preuve de beaucoup de rigueur, parce que ce sont des matchs difficiles, à l’image du match contre Concarneau où l’on peut avoir un sentiment de maîtrise et puis vivre une grosse désillusion rapidement. Dans ce genre de match, l’ouverture du score est importante, il ne faudra pas la concéder. Il faut y aller avec l’ambition de viser une victoire. C’est la première fois qu’on rencontre Annecy dans le monde professionnel. C’est une équipe qui s’accroche, qui n’a pas de grands moyens. Ils ont un effectif jeune et qui court énormément, qui fait beaucoup d’efforts, et je pense qu’en Ligue 2 c’est important. Ils luttent pour le maintien, mais malgré tout, ils réalisent un championnat correct. Donc méfiance, il ne faut pas faire d’excès de confiance. Il y a une différence dans la dynamique, mais justement, c’est pour ça que ça peut être un match source de désillusion si on ne l’aborde pas avec le plus grand sérieux. »

Par rapport au match de Toulouse, le staff acéiste a pu récupérer la quasi-intégralité de son effectif, hormis Michel, Benhaim, Barreto et Soumano. Parmi les joueurs à briguer une place de titulaire, Valentin Jacob, auteur d’un très bon match à Grenoble avant la mini-trêve, espère garder la même dynamique : « Le groupe se porte bien. Il faut garder cette dynamique. Nous sommes en rythme notamment grâce au match de Coupe de France. Annecy, c’est une équipe athlétique, qui presse très haut. A nous de sortir de ce pressing et de jouer les coups à fond ! ».

Le groupe retenu par Olivier Pantaloni pour le déplacement à Annecy :

Sur un terrain qui s’annonce difficile, avec même de la neige annoncée, l’ACA va peut-être aborder un test, pour savoir s’il va pouvoir nourrir d’autres ambitions dans ce championnat.Quilichini, Sollacaro, Avinel, Chanot, Youssouf, Campanini, Vidal, Strata, Mangani, Marchetti, Jabol-Folcarelli, Puch, Bammou, Nouri, Touzghar, Jacob, Touré, EversonBlessés: Michel, Benhaïm, Barreto, Soumano BayalaSuspendu : Quemper