​Ligue 2 – L’ACA veut enchaîner face à Troyes

Malgré la large victoire obtenue à Grenoble (3-0), la semaine dernière, Olivier Pantaloni, le coach ajaccien, a surtout insisté sur les améliorations à apporter à une équipe, actuellement en pleine confiance, et qui est remontée à une belle 7e place au classement de Ligue 2. Il espère notamment encore plus d’application dans le domaine défensif pour éviter les trop nombreuses occasions concédées, heureusement sans conséquence sur le résultat final : « Pour moi le score à Grenoble (3-0) est flatteur. Nous faisons un bon match, il n’y a rien à dire là-dessus, il y a beaucoup plus de maîtrise dans le jeu. Nous arrivons à mieux faire circuler le ballon, à faire courir l’adversaire, à se créer des situations dangereuses. Mais je trouve que nous avons concédé beaucoup trop d’occasions. Sans les arrêts de François-Joseph Sollacaro, nous aurions pu avoir la tâche plus compliquée. Après, évidemment, c’est un très bon résultat pour nous, mais je pense qu’il nous reste une grande marge de progression par rapport à l’aspect défensif, où nous devons faire beaucoup plus de rigueur. Concernant l’aspect offensif, il y a du mieux, mais il y a aussi des situations qu’on doit mieux gérer pour se créer plus d’occasions de but. Face à Grenoble, on a fait preuve de beaucoup de réalisme. Il y a de la justesse, mais il y a d’autres situations qui auraient mérité meilleur sort avec plus d’application. On travaille beaucoup dessus ».



Malgré le net regain de forme enregistré ces dernières semaines, l’entraîneur acéiste préfère ne pas s’enflammer : « Il ne faut pas s’enflammer. Quand on revient d’un déplacement avec un score comme celui-ci, on a tendance à être euphorique. Mais, il faut aussi bien regarder, ce qui ne va pas et ce qui peut être amélioré. Il faut rester lucides et se rendre bien compte de ce qui s’est passé à Grenoble. On est satisfait du classement, mais tout peut aller très vite dans ce championnat de Ligue 2. On regarde quand même le haut du classement. Si on arrive à améliorer certains points, peut-être qu’alors nous pourrons envisager quelque chose ».



Une équipe de Troyes invaincue depuis 4 matchs

Demain soir, c’est Troyes, qui se présente à Timizzolu. Une équipe invaincue depuis quatre rencontres, 16e au classement après un début de championnat plutôt difficile. Une rencontre que le coach ajaccien refuse de prendre à la légère : « C’est une équipe ambitieuse qui aime avoir le ballon, composée de jeunes joueurs talentueux. Ils viennent encore de gagner à domicile, ils ont un net regain de confiance. Ils viennent à Ajaccio pour gagner. À nous d’être méfiants et de leur imposer notre jeu. Il faut faire des séries dans ce championnat pour se mettre à l’abri. L’année dernière, le maintien était à 45 points. Si on gagne demain, on aurait déjà fait la moitié du parcours ».

Au niveau de l’effectif, aucun changement n’est à noter dans le groupe, puisqu’un temps incertain, Sollacaro sera finalement bien titulaire demain dans les buts. Outre Bayala, Barreto et Michel, ne devrait pas rejouer avant le début d’année prochaine. En défense centrale, Maxime Chanot sera également titulaire. Lui aussi, il ne veut pas s’enflammer : « Nous avions aussi le moral au beau fixe avant Concarneau et on a perdu ensuite. Il faut donc rester prudents. Maintenant, si nous arrivons à battre Troyes, je pense qu’on ferait un vrai pas vers le haut du classement. Pour le moment, je reste prudent, car nous allons ensuite affronter les trois premiers du classement sur les prochaines rencontres. En ligue 2, tout va très vite. Il faut jouer avec beaucoup d’humilité. Nous sommes contents de notre situation, mais pas complètement satisfaits encore pour viser plus haut. Nous pourrons tirer un bilan d’ici 5/6 matchs, pas avant ». En attendant, un bon résultat contre Troyes pourrait permettre aux Ajacciens de se rapprocher encore plus du haut de tableau.



Le groupe ajaccien demain face à Troyes (19h)

Sollacaro, Quilicchini, Youssouf, Avinel, Chanot, Vidal, Strata, Quemper, Mangani, Marchetti, Jabol, Puch, Touré, Touzghar, Bammou, Everson, Nouri, Jacob