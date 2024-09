​Ligue 2 – L’AC Ajaccio veut rebondir face à Grenoble

Oubliée la prestation moyenne de ce vendredi, oublié le penalty non sifflé, Mathieu Chabert et ses hommes repartent au combat pour la 6e journée de championnat de Ligue 2, quatre jours seulement après la défaite à Caen (0-1) : « On n’a pas trop eu le temps d’effectuer les réglages nécessaires. Nous sommes rentrés samedi, donc nous avons surtout axé le travail sur la récupération des joueurs. Nous avons tout de même rapidement analysé le match à Caen, car nous sortons de ce match avec des regrets sur le projet de jeu. On aurait dû aller les chercher un peu plus au lieu de les attendre en bloc bas. J’avais pris cette option-là. Nous ne sommes pas passés loin de ramener quelque chose. Il y a le fameux épisode du penalty, mais le résultat aurait caché notre manque de percussion offensive. Nous sommes conscients de ne pas avoir fait un bon match offensivement. Nous avons 2 ou 3 situations où nous ne sommes pas loin d’aller en face-à-face. Le plan de jeu proposé à Caen n’a pas donné ce que nous souhaitions. Cela va nous servir de leçon et nous sommes maintenant concentrés sur le match de demain face à Grenoble, avec une grosse envie de rattraper les points perdus. »



« Impatients d’être à demain »

Une rencontre face à Grenoble qui arrive donc à point nommé pour des Ajacciens qui n’auront pas eu le temps de tergiverser et qui auront à cœur de réagir devant leur public : « C’est une très bonne chose de replonger immédiatement dans la compétition. Les joueurs aiment cela, ils préfèrent jouer des matchs de championnat plutôt que de s’entraîner. C’est bien de retomber immédiatement dans la préparation d’un match contre une équipe difficile à manœuvrer. Mais on sait qu’on est très forts dans ces situations. Nous avons un plan de jeu précis, que nous allons essayer de mettre en place. Nous sommes impatients d’être à demain. Il faut continuer à avoir cette détermination à domicile. Rester invaincus et prendre des points chez nous, c’est primordial dans ce championnat. »



Quelques changements à attendre dans le 11 de départ

Pour ce match face au 3e de Ligue 2, qui a le vent en poupe et qui vient de marquer 7 buts en deux matchs, le coach ajaccien va inévitablement devoir gérer son effectif, d’autant qu’un nouveau déplacement se profile déjà à l’horizon du côté de Lorient, vendredi prochain : « Nous allons gérer les temps de jeu. Nous avons la chance d’avoir un groupe étoffé et compétitif, et il faut en profiter. Il y a forcément du turn-over, car nous sommes contraints de composer avec l’état de fraîcheur de chacun. » Valentin Jacob fait ainsi son retour dans le groupe, alors que Thomas Mangani est laissé au repos pour ce match.



Moussa Soumano, l’attaquant ajaccien, sera quant à lui bien de la partie et espère une réaction rapide face à Grenoble : « Nous étions déçus après le match de Caen, mais nous allons tout faire pour rebondir tout de suite et gagner ce match face à Grenoble. Il va falloir être actifs, jouer notre chance à fond, et surtout créer beaucoup plus d’occasions que lors des derniers matchs. » Et surtout prendre des points avant de se déplacer vendredi à Lorient, face à l’équipe d’un certain Olivier Pantaloni.





Le groupe ajaccien face à Grenoble :



Sollacaro, Quilichini, Youssouf, Bamba, Ayessa, Vidal, Strata, Jabol, Kouassi, Anziani, Jacob, Puch, Chegra, Ibayi, Santelli, Kanté, Soumano, Touzghar



Repos : Khelifa, Mangani, Everson, Quemper, Michel

Blessés : Huard, Touré, Campanini, Barreto