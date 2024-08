​Ligue 2 – L’AC Ajaccio renverse Troyes (2-1)

AC Ajaccio – Troyes 2-1



Stade Michel Moretti

3 400 spectateurs environ

Arbitre : Mr Aurélien Petit

Buts : Ibayi (53e) pour l’ACA ; Saïd (12e) pour Troyes

Avertissements :Soumano (24e), Bamba (34e), Anziani (35e) et Ibayi (35e), Quemper (45e), Mangani (83e), Barreto (90e)à l’ACA



Expulsions : Hamdi (44e) à Troyes



ACA : Michel, Strata (Youssouf, 85e), Quemper, Ayessa, Vida, Bamba (puis Barreto, 46e), Mangani, Anziani (Puch, 85e), Jabol, Ibayi, Soumano (Touzghar, 60e), entraineur : Mathieu Chabert



Troyes : Boucher, Diaz (Ripart, 90e), Boura, Mendes, Hamdi, Chavalerin, M’Changama, Kanté, Said (Ba, 72e), Assoumou (Diop, 46e), Irie (Tahfat, 64e) entraineur : Stéphane Dumont



Après la défaite face au Red Star, quatre jours auparavant, les Ajacciens avaient à cœur de réagir face à Troyes. Pour cette 3e journée de Ligue 2, Mathieu Chabert, le coach ajaccien, avait décidé de faire évoluer son équipe en 3-5-2 avec une défense à trois composée de Vidal, Ayessa et Bamba avec Quemper et Strata sur les côtés et un milieu composé d’Anziani, Mangani et Tim Jabol, Ibayi et Soumano évoluant à la pointe de l’attaque.

Mais ce sont les Troyens qui se montrèrent les plus dangereux avec une reprise de volée de Chavalerin aux 25 mètres (3e) puis une frappe pied gauche d’Irie (5e), à côté du but défendu par Quilicchini, en l’absence de Sollacaro, suspendu.



Sur une pelouse difficile, les Ajacciens avaient les plus grandes difficultés à créer du jeu et les Troyens allaient être justement récompensés. À la suite d’un centre de Boura, Rafik Saïd se retrouvait bien seul dans la surface ajaccienne, et à la faveur d’un contre favorable, trompait Quilicchini (12e). Le match baissait en rythme, mais les accrochages se multipliaient. Une période durant laquelle Aurélien Petit, l’arbitre de la rencontre, n’hésitait pas à user de son carton jaune pour calmer les ardeurs et les protestations ajacciennes. Seul Julien Anziani sur un centre de Strata tenta, de la tête, d’inquiéter Boucher, le gardien troyen (37e), sans succès.



Vidal trouve le poteau



Un match de plus en plus haché qui allait conduire à l’inévitable : sur une action anodine, côté droit, Strata lancé à toute vitesse était victime d’un pied haut de la part de Mathis Hamdi (44e). Une faute qui valait au latéral visiteur d’être renvoyé directement au vestiaire juste avant la mi-temps. Le match s’animait enfin et Vidal voyait sa tête heurter le poteau de Boucher, battu, à la suite d’un corner d’Anziani (45e). La première véritable occasion acéiste au bout de 45 minutes de jeu…



Dès le début de la seconde période, les Ajacciens, en supériorité numérique et avec l’apport de Barreto, mettaient enfin la pression sur l’équipe troyenne. Et sur un bon mouvement entre Anziani et Strata, Chavalerin commettait l’irréparable en bousculant le latéral Ajaccien dans la surface troyenne. Ibayi ne tremblait pas et remettait les deux équipes à égalité (53e). Dès lors, les visiteurs restaient cantonnés dans leurs 30 mètres, laissant le champ aux Ajacciens de poser leur jeu. Les centres se multipliaient alors devant le but troyen et la pression ajaccienne ne faiblissait, mais ni Ibayi, Ayessa, et surtout Anziani et Barreto n’arrivaient à trouver le cadre (64e, 66e et 70e, 79e). Youssouf, à peine entré en jeu, n’était pas loin, lui aussi de tromper Boucher, mais sa tête était repoussée sur la ligne (89e) par un défenseur troyen. Sur le corner, Jabol voyait sa tentative, de la tête par Boucher, mais sur le renvoi, Touzghar réalisait un ciseau acrobatique qui permettait enfin aux Ajacciens de prendre l’avantage (89e). Plus rien ne sera marqué et les Ajacciens pouvaient savourer ce succès arraché au forceps, juste avant la trêve. Au meilleur moment.