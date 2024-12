​Ligue 2 : L’AC Ajaccio et le SC Bastia se neutralisent (0-0)

Après les aléas climatiques et les tempêtes en tribune, le derby entre l’AC Ajaccio et le SC Bastia a donc pu reprendre ce mardi 3 décembre sur la pelouse du stade Michel Moretti, sans public cette fois-ci. Contraints de garder le même groupe à un élément prêt, Mathieu Chabert et Benoit Tavenot avaient d’ailleurs quasiment reconduit le même onze de départ que lors du début du match le 26 octobre dernier. Roncaglia débutant la rencontre à la place d’Akueson coté bastiais ; Vidal, Puch et Youssouf remplaçant numériquement Ayessa, Huard et Jabol, blessé.



L’ACA réduit à 10 en fin de match



42e minute de jeu, Olivier Thual l’arbitre de la rencontre remet le ballon au même endroit que le match avait été arrêté le 26 octobre dernier, scène surréaliste d’un match pas comme les autres. Inutile de dire que les trois minutes qui suivirent jusqu’à la mi-temps passèrent à vitesse grand V sans aucune occasion de part et d’autre. Dans la foulée, sans pause, les deux équipes reprenaient alors pour une seconde mi-temps de 45 minutes. Après un début de match plutôt haché et faveur des Bastiais, les Ajacciens se créaient la première occasion, sur un renvoi de la tête de Vidal et une déviation d’Ibayi, Julien Anziani se présentait seul face à Placide, mais le portier bastiais sortait très vite à sa rencontre et remportait son duel face au milieu de terrain acéiste (58e). Puis, sur un corner d’Anziani, Bamba se retrouvait esseulé au second poteau mais ne parvenait finalement pas à rabattre le ballon, qui termina sa course au-dessus de la transversale de Placide (75e). Cissé se créait ensuite la première occasion bastiaise mais trop excentré, butait sur Sollacaro, bien placé (82e).



Malheureusement la fin du match allait se tendre une nouvelle fois avec une échauffourée suite à un tacle par derrière de Puch sur Meynadier, qui valait un carton rouge direct au milieu de terrain ajaccien. Puis sur un centre d’Everson, Soumano à la lutte avec un défenseur bastiais, s’écroulait dans la surface mais Olivier Thual, l’arbitre de la rencontre, faisait signe de continuer au grand dam des joueurs ajacciens. La fin du match était ensuite sifflée dans la confusion avec de nouvelles échauffourées au milieu du terrain. Il était temps que ce derby se termine.