​Ligue 2. L’AC Ajaccio brise la malédiction à Rodez (1-2)

Revigorés après leur superbe victoire face à Caen, le week-end dernier au stade Michel Moretti, les Ajacciens se déplaçaient à Rodez avec la ferme intention de ramener enfin un point positif hors de leurs bases après plus de 15 mois sans victoire à l’extérieur. Pour ce déplacement à Rodez, Titi Debès l’entraineur ajaccien avait choisi de titulariser un duo d’attaquants composé de Kanté et Soumano en l’absence de Santelli, Touzghar et Ibayi récemment transféré.



Le missile de Soumano



Appliqués, les Ajacciens entamaient la rencontre par le bon bout et montraient de suite leur détermination. Il fallait attendre la 20e minute de jeu pour voir la première grosse occasion sur une frappe de Cadiou mais Sollacaro, d’une superbe claquette, détourna la tentative ruthénoise (20e). Ce sont au contraire les Ajacciens, qui allaient se montrer les plus réalistes sur un superbe travail de Soumano, dont la puissante frappe travaillée sous la barre ne laissa aucune chance à Mpasi (26e). Puis, avant la mi-temps sur un contre rondement mené par Kanté, Barreto parfaitement décalé côté droit, ajusta un tir bien placé, qui trompa Mpasi (39e). En deux occasions, l’ACA venait de doubler la mise et regagnait les vestiaires avec un avantage conséquent.



En début de seconde période, Rodez accélérait et sur un corner Bentayeb n’était pas loin de réduire la marque mais Sollacaro se détendait pour détourner le ballon (54e). Malheureusement, sur un corner anodin, Strata retenait Baldé, à peine entré en jeu sur le terrain, obligeant Stéphanie Frappart à désigner le point de penalty. Sollacaro parti du bon côté ne parvenait toutefois pas à stopper la tentative de Nkada, qui marquait ainsi son 11e but de la saison (63e). Dans la foulée, Abdallah de la tête manquait d’un cheveu l’égalisation (69e). Alors que le jeu devenait haché, les Ajacciens courageux tenaient bons, malgré le siège de leur but par des Ruthénois bien plus en verves en seconde période. L’AC Ajaccio, remporte ainsi un succès très attendu, hors de ses bases, le premier depuis plus de 14 mois en Ligue 2 ! Grâce à cette victoire, les Acéistes rejoignent Troyes à la quinzième place du championnat !