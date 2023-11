​Jean Zuccarelli : « Bastia doit sortir de cette spirale mortifère »

Si ses colistiers de l'opposition municipale sont indécis « on fait ce point presse dehors, sur la terrasse, au soleil, ou dans le café ? », le leader d’Unione per Bastia prend ses responsabilités. « Ça sera à l’intérieur, notamment pour des questions de bruit » tranche Jean Zuccarelli avant d’entrer immédiatement dans le vif du sujet : « Ce qui se passe est criminel pour la ville de Bastia et je pèse mes mots. » S’il a rassemblé les médias ce dimanche matin, dans un café de la place Saint Nicolas, c’est pour faire un bilan de l’action municipale en place et évoquer le devenir de sa ville.

Le moment est choisi, alors que la majorité arrive à mi-mandat et que les nationalistes sont à la tête de la ville depuis 10 ans. « Nous tirons la sonnette d'alarme ! Entre des finances exsangues et une quantité de projets en retard, notre ville s'enfonce dans un déclin et nos édiles ne réagissent pas » souligne Jean Zuccarelli en insistant sur l'indifférence et l'autosatisfaction des dirigeants de Bastia, comme ceux de la Collectivité.



Pas de projets structurants

Pour la liste Unione per Bastia, "la cause de cette longue agonie" est, en premier lieu, dû aux retards pris sur de nombreux projets. « Le centre-ville est asphyxié et aucune places de parking n'a été créée depuis Gaudin, la rénovation du centre ancien tarde et le projet du nouveau port est toujours dans les cartons après dix années d'atermoiement » détaille l'héritier de la dynastie radicale de gauche. Ce dernier point est d'ailleurs longuement commenté et les dates sont rappelées : lorsqu'en 2007, la commission choisit l'emplacement de la Carbonite, en 2013 lorsque, une fois les problèmes écologiques levés, le projet est validé et, enfin, la livraison qui était attendue en 2022. « Même monsieur Simeoni, qui est une personne intelligente, a validé ce projet, sous le nom de Portu Novu. » Actuellement au point mort, le projet semble noyé sous des vagues d'études. « On en est à la 3e ou la 4e, nous voilà moins avancés qu'en 2014 » insiste Jean Zuccarelli. Or, d'après le groupe d'opposition, impossible de penser le développement de la ville sans un nouveau port.