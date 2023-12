​Grève à la CAPA : le STC durcit le ton

« La prise de position de la direction de la CAPA ne nous satisfait pas. Il n’y a aucune réponse concrète apportée à nos demandes ni de calendrier établi concernant les négociations à venir. La préparation du budget 2024 doit se faire maintenant. Nous prenons acte également que, visiblement, la prime de pouvoir d’achat ne sera pas attribuée pour cet exercice. Nous rappelons également que nous sommes l’unique syndicat à mettre en place ce mouvement et donc, le seul, légitime à s’asseoir à la table des négociations ». La réunion de ce matin, avec les représentants de la CAPA et notamment Stéphane Sbraggia, Maire d’Ajaccio, n’a pas visiblement pas répondu aux attentes des personnels STC de l'instance, et de son secrétaire national national de la FPT, Ange-Marie Bianchini. Le mouvement de grève des personnels STC va donc se poursuivre avec un durcissement prévu dans des actions de terrain, à compter de demain matin.



Une vaine réunion ce matin avec présence de Stéphane Sbraggia, le Maire d’Ajaccio

Pourtant, plus tôt ce matin, à l’issue de la réunion entre les syndicats et les représentants de la CAPA, Stéphane Sbraggia, Maire d’Ajaccio et Président de la CAPA, s’était exprimé, concernant les revendications exprimées par les grévistes : « Il faut rétablir un dialogue social. Je ne suis fermé à aucune discussion. Nous devons échanger, discuter, trouver des solutions ensemble, c’est notre méthode de travail. Il y a des discussions à avoir concernant la plateforme revendicative, notamment la prime de pouvoir d’achat ou la valeur faciale des Tickets restaurant. Mais, il faut aussi savoir que nous avons des contraintes budgétaires. Je ne peux pas faire de chèques en blanc ! Le décret mis en œuvre par le gouvernement nous laisse libre champ quant à l’attribution de cette prime de pouvoir d’achat. C’est bien de nous laisser le choix, mais nous ne pouvons pas décider tout cela sans nous mettre au tour de la table. Il y a plusieurs propositions émanant des représentants du personnel, mais il y a des contraintes budgétaires et donc des arbitrages à faire. Il y a une période budgétaire qui s’ouvre jusqu’à l’établissement du budget en mars 2024. Il faut tirer profit de cette période pour reprendre les négociations ». Le mouvement, entamé mardi matin, se poursuivra donc demain avec des actions de blocage sur le terrain, pour un 3e jour de grève.



Le ministre de la transformation et de la Fonction publique Stanislas Guerini avait annoncé, à l’occasion de la conférence salariale du 12 juin 2023, la création d’une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle. Cette prime, d’un montant de 300 à 800 euros, pouvait être versée à compter d’octobre à tous les agents de l'État et de la fonction publique hospitalière percevant en moyenne moins de 3250 euros bruts. « L’État a sorti en octobre un décret applicable concernant cette prime, également, en faveur des fonctionnaires territoriaux, qui laissent la possibilité aux organismes délibérants de l’attribuer ou non. Nous aimerions savoir ce que souhaite faire la CAPA. Il faut savoir qu’il est également possible de la verser en plusieurs fois en l’étalant jusqu’à juin 2024 ». expliquait hier le secrétaire nationale du STC de la FPT. L’attribution de cette prime représenterait un coût de 150 000 euros pour la CAPA.