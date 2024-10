​François Filoni et le RN lancent un appel aux maires de Corse en faveur du handicap

Un peu plus d'un mois après la fin des Jeux Paralympiques de Paris 2024, François Filoni, chef de file du Rassemblement National en Corse, a placé la question du handicap au cœur d'une conférence de presse organisée à l’hôtel Best Western de Bastia. Aux côtés de personnalités telles qu'Aude Meyer-Carbuccia, directrice du cabinet Center A Gravona, et Dominique Casta, infirmier libéral, Filoni a lancé un appel aux maires des 360 communes de l'île pour qu'ils prennent des mesures concrètes en faveur de l'accessibilité des personnes en situation de handicap.« Selon l’ARS de Corse, seulement 30 % des établissements publics sont adaptés aux personnes handicapées, alors qu’on en dénombre près de 35 000 sur l’île, dont 4 600 atteintes d’un handicap lourd. C'est énorme », a-t-il souligné. Il a appelé les élus locaux à agir rapidement en prenant des mesures simples mais efficaces : « Il suffit parfois d’enlever quelques marches ou d’installer une rampe. Si tout le monde joue le jeu, ce serait un beau cadeau de Noël pour ces personnes », a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité de dépolitiser ce sujet.



La loi de 2005 sur l’égalité des droits et des chances exigeait que les lieux publics soient accessibles en 2015, mais un report a été accordé jusqu'en 2025. Le RN espère néanmoins que des progrès significatifs seront réalisés d’ici la fin de l'année. « Nous enverrons un courrier à tous les maires de Corse dès cette semaine pour qu’ils prennent des mesures d’ici le 31 décembre », a précisé François Filoni.



Le RN propose de défiscaliser le cumul emploi-retraite des médecins

Lors de ce point presse, François Filoni a également évoqué la proposition de loi du RN concernant le cumul emploi-retraite des médecins, déposée à l’Assemblée Nationale et qui sera examinée le 31 octobre. Cette initiative vise à remédier à la pénurie de professionnels de santé en Corse, où le nombre de médecins généralistes a chuté de 11 % depuis 2010 et où près d’un quart des effectifs partira bientôt à la retraite. « Aujourd’hui, le cumul emploi-retraite des médecins n’offre aucun avantage fiscal. Il est temps de rendre ce dispositif plus attractif pour inciter les médecins retraités ou proches de la retraite à continuer leur activité », a déclaré François Filoni. Il a souligné que la Haute-Corse est particulièrement touchée par cette crise avec un temps moyen d’intervention de 23 minutes, bien au-delà de la moyenne nationale. « Même si nous soutenons la création d’un CHU à Bastia, cela prendra 15 ans. En attendant, cette loi pourrait être mise en place rapidement et sauver des vies », a-t-il ajouté. Le RN propose donc de défiscaliser les revenus des médecins et infirmiers retraités qui accepteraient de travailler dans des zones en tension, comme la Haute-Corse.



Enfin, le chef de file du RN en Corse a abordé la question des aidants, un enjeu démographique essentiel sur l'ile où l'âge moyen des aidants est de 32 ans. « Il est urgent de donner un véritable statut à ceux qui, chaque jour, soutiennent leurs proches. C’est un aspect humain que nous devons prendre en compte », a-t-il conclu.



Cette proposition de loi s’inscrit dans une série de mesures portées par le RN pour répondre aux défis de santé publique en Corse et dans l’ensemble des déserts médicaux en France, un problème qui touche 30 % de la population nationale, selon un rapport de l’Académie nationale de médecine publié en 2023.