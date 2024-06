​Football : Jean-Michel Cavalli part entraîner au Kosovo

Jean-Michel Cavalli rebondit au Kosovo. A 66 ans, le technicien ajaccien s'est engagé en faveur du FC Pristina, dernier cinquième du championnat local : « J’avais plusieurs possibilités notamment pour entraîner des équipes nationales du continent africain, mais je crois que j’ai fait le tour là-bas et j’avais vraiment envie de revenir entraîner en Europe. Je me suis rendu sur place, et j’ai été très bien accueilli. Ils m’ont fait part de leur volonté d’avoir un entraîneur avec une solide expérience et nous sommes rapidement tombés d’accord. C’est un club cosmopolite avec des joueurs de tous horizons. Il était important pour moi de faire le bon choix. C’est le club de la capitale qui joue dans le stade de l’équipe nationale. C’est le club historique et le plus titré du Kosovo. Ces dernières années ils ont disputé trois Champions League, quatre Europa League. C’est un club qui a connu des difficultés financières, mais qui va mieux aujourd’hui. C’est un club qui repart à zéro et qui a envie de retrouver le parfum de l’Europe. C’est ce projet qui m’a séduit. Après l’Afrique, je reviens en Europe, je fais le contraire de ce qui se fait habituellement, j’aurais eu un parcours atypique durant mes 35 ans de carrière sur les bancs de touche ».



Une expérience avortée au Club africain



L'Ajaccien, qui a notamment entraîné le LOSC (1995-1997), le Nîmes Olympique (2008-2010) ou encore le Gazélec (2012-2013) dans sa carrière, restait sur plusieurs expériences sur le continent africain ces dernières années. Après un bail aux commandes du Niger (octobre 2020-septembre 2023), Jean-Michel Cavalli a passé quelques semaines à la tête du Club africain (D1 tunisienne) en début d'année. Une expérience qui n'aura pas duré longtemps comme l’explique l’entraîneur insulaire. : « Le championnat tunisien a été longuement repoussé, à cause de problèmes financiers. J’ai demandé au Président de me libérer, car il n’était pas possible de continuer dans ces conditions. C’était une période très compliquée, nous ne savions pas quand le championnat allait reprendre et je n’avais plus l’envie ni la motivation de continuer cette aventure ».



Avant de rejoindre le Kosovo, Jean-Michel Cavalli est actuellement du côté de Clairefontaine, la base de l’équipe de France, à la demande de la Fédération française de Football. Le coach ajaccien a été retenu pour encadrer la formation des entraîneurs dans l’objectif de passer leur diplôme d’entraîneur et notamment le fameux BEPF comme par exemple Pierre Sage, l’actuel entraîneur de l’olympique Lyonnais : « C’est un honneur pour moi de venir encadrer cette session et cela va me permettre de renouveler ma licence professionnelle UEFA avant de repartir le 1er juillet au Kosovo ». Une nouvelle aventure que nous suivrons avec attention.