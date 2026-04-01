​Écoconception : Inizià et l’ADEME s’allient pour accélérer la transition des entreprises corses

C'est une étape structurante pour l'économie insulaire. Ce jeudi, au siège d’Inizià, sur le port Charles Ornano à Ajaccio, l’incubateur territorial et l’ADEME ont signé une partenariat qui vient lancer une nouvelle mission dédiée à l’écoconception en Corse.



Dans un contexte où la transition écologique devient un facteur clé de compétitivité, les deux structures entendent ainsi unir leurs expertises pour accompagner les porteurs de projets et les entreprises vers des modèles plus responsables. « Il s’agit de donner une chance supplémentaire aux entreprises de s’engager dans les transitions et de concevoir des produits et services avec le moins d’impact possible », souligne Jean-Marc Ambrosiani, le directeur régional de l'ADEME.



Depuis plusieurs années, Inizià a amorcé un virage stratégique : l’innovation seule ne suffit plus. Désormais, les projets accompagnés doivent démontrer un impact positif. « Nous engageons les entreprises dans une démarche d’innovation responsable dès leur création », explique Muriel Fagni, la présidente de l'incubateur territorial. L’écoconception s’impose comme un levier central de cette transformation. En intégrant les enjeux environnementaux dès la phase de conception — là où se déterminent jusqu’à 80 % des impacts — les entreprises peuvent réduire significativement leur empreinte écologique tout en améliorant leur performance.



Au-delà de la contrainte réglementaire, cette approche devient un véritable atout économique. Les entreprises qui l’adoptent peuvent réduire de 20 à 30 % leurs coûts sur l’ensemble du cycle de vie d’un produit ou d’un service. Un enjeu d’autant plus crucial en Corse, territoire insulaire confronté à des contraintes d’approvisionnement et à une forte dépendance aux marchés extérieurs. Sur l’île, la question environnementale est particulièrement sensible. Gestion des déchets, pression touristique, dépendance aux importations : autant de défis qui renforcent la pertinence de l’écoconception.