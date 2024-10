​Derby ACA-Sporting : Ce que l’on sait des incidents en tribune

Une mince frontière dans un football rongé par la violence et dans une rivalité mal placée entre les deux clubs, depuis notamment les derbies de 2012 et 2013, qui sont toujours présents dans les esprits de certains ultras des deux camps. Malgré les relations apaisées entre les deux clubs, et un premier match amical cette année (disputé à huis clos pour éviter ce qu’il est arrivé hier soir !), il en faudra bien plus pour venir à bout d’une rivalité, qui fait mal à la Corse et son football depuis déjà trop d’années et qui ne concerne qu'une minorité de fanatiques.



Il n’en fallait donc pas plus pour que les applaudissements nourris de quelques dizaines de supporters turchini, à la suite du retourné acrobatique de Cissé, pas loin de tromper Sollacaro en fin de première mi-temps, ne mettent définitivement le feu au poudre.

La suite ? C’est José Scaglia, le responsable de la sécurité de l’AC Ajaccio qui la raconte : « Il y avait un arrêté préfectoral qui interdisait la venue des supporters bastiais. Pour nous, il est impossible d’identifier et donc d’interdire l'accès au stade de ces supporters lambdas, qui viennent en tribune, sans signes distinctifs. Après, nous avions eu des échos sur la présence de quelques dizaines de supporters bastiais en J.-B. Poli. Dès que les échauffourées ont débuté, nous sommes intervenus rapidement avec notre service de sécurité, puis avec l’aide des forces de l’ordre pour mettre fin aux bagarres et pour rétablir la sécurité de tous. Nous avons évité le pire et aucun blessé ne nécessitant l’intervention des secours, n’est heureusement à déplorer. Quand le match a été arrêté, nous avions ensuite 45 minutes pour proposer, un protocole de mise en sécurité, au délégué du match pour que la partie puisse reprendre. Nous avons donc proposé d’ouvrir le parcage visiteur à ce moment pour permettre la tenue du match en toute sécurité et les supporters bastiais étaient prêts à s’y rendre. Les aléas climatiques ont fait ensuite que la partie n'a pu reprendre à cause de la météo ».



Des incidents qui auraient déjà pu se produire lors du derby de l’année dernière (victoire de l’ACA 2-0), où malgré l’interdiction certains supporters bastiais étaient déjà présents dans ce morceau de tribune. Une situation pas tenable pour le responsable de la sécurité de l’ACA : « Nous avons travaillé durant un mois avec le directeur de la sécurité du SCB pour permettre la venue de 500 supporters bastiais pour ce derby, dans un déplacement totalement encadré et sécurisé, ce qui aurait pu éviter ce genre de débordement. Cette proposition a malheureusement été refusée par la Préfecture et on constate aujourd’hui que ces mesures d’interdiction ne permettent pas de régler efficacement les problèmes ».



L’ouverture éventuelle d’un parcage visiteur pour les prochains derbies entre l’ACA et le SCB ne permettra sûrement pas de régler tous les problèmes de rivalité entre certains supporters des deux camps, mais elle évitera à coup sûr l’image déplorable, véhiculée hier soir par la Corse et son football. Une fois de plus.Une fois de trop.