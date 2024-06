​Biguglia : Au salon BÂTÉCO, repenser nos modes de construction sous le signe de la transition écologique

Pour la première fois depuis sa création, le CAUE (Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l’environnement) organise un salon dédié à l’écoconstruction et à l’écorénovation en Corse. Élaboré en partenariat avec la Collectivité de Corse, il se tiendra le 6 et 7 juin prochain, à l’espace culturel Carlu Rocchi à Biguglia ainsi que sur la place du marché couvert. « Une impérieuse nécessité et une évidence », selon Jean-Charles Giabiconi, président du CAUE de Corse, qui explique : « Aujourd’hui, il y a une prise de conscience auprès des particuliers et des institutionnels qu’il faut réorienter la construction ou la rénovation de manière vertueuse et accélérer ainsi la transition écologique et énergétique sur notre territoire. » Ce salon, qui se veut un moment convivial d’échange et de partage, va accueillir environ 80 exposants, essentiellement des entreprises qui agissent dans le secteur de la rénovation énergétique, mais aussi des financiers, des élus et des institutionnels, eux-mêmes décideurs de l’aménagement du territoire. « Pendant deux jours, sur un même lieu, les particuliers peuvent avoir accès à toutes les informations nécessaires à leur projet de construction ou de rénovation. » précise-t-il.



Pour faciliter ce dialogue, professionnels et publics sont invités à se réunir autour de quatre tables rondes. Le jeudi 6 juin, les deux conférences seront dédiées à l’architecture. La première table ronde questionnera la manière de bâtir sans créer d’impact environnemental, avec notamment l’utilisation de matériaux géosourcés et biosourcés comme, par exemple, les constructions en liège. Stéphane Venturini, propriétaire de la distillerie Mavela, évoquera l’installation de containers mobiles biosourcés dans le domaine de l’agriculture. La deuxième table ronde, qui se déroulera en lien avec l’agence de l’urbanisme, tentera de définir ce qu’est un bâtiment performant et comment développer l’énergie solaire thermique et photovoltaïque en intégrant davantage les panneaux solaires au niveau architectural.