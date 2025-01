​Amparà Méditerannée : la formation continue en salon pour une offre efficace à destination de 5 000 adultes

Après la mise en place de la réforme professionnelle en 2018, la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre des Métiers de l’Artisanat de Corse ont décidé d’unir leur force en créant le groupe Amparà Méditerranée. Avec ses six campus et une présence renforcée sur quatre territoires (Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio et Propriano), la nouvelle structure accueille un public diversifié et propose des formations sur un large éventail allant du niveau 3 (CAP) au niveau 7 (Bac +5).



Plus de 4 500 adultes en formation ou en reconversion chaque année



Chaque année, il accueille ainsi près de 1 000 apprentis et plus de 4 500 adultes en formation continue ou en reconversion professionnelle. C’est dans cette optique et celle de continuer à informer que s’est tenue la 2e édition du Salon de la formation continue dans les locaux du Campus Ricanto à Ajaccio, comme l’explique Pascal Agostini, directeur de l’Enseignement et de la Formation au sein de la CCI de Corse : « C’est un évènement qui s’adresse à tous les salariés, demandeurs d’emploi, chefs d’entreprises, et à toutes les personnes qui ont déjà un pied dans le monde du travail et qui veulent développer ou adapter leurs compétences. Aujourd’hui, il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent se reconvertir et nous sommes là pour les accompagner dans ces démarches. On est aussi là pour présenter l’ensemble de notre offre de formation. L’idée, c’est qu’en un seul lieu, une personne qui souhaite effectuer une formation courte ou longue puisse avoir le maximum d’informations ».