​Algajola : La jeunesse crée une association pour animer le village hiver comme été

En Balagne, au petit village d’Algajola, la jeunesse prend la relève. Loïc Rossi, 27 ans, gestionnaire de l’agence postale communale, a créé l’association « Algajola Paese Vivu. » Ce projet a vu le jour au mois de mai dernier, au côté de six autres jeunes habitants du village : Jean-Nicolas Perrina, Matisse Martin, Stella Graziani, Romane Labbé, Julien Vreven et Léna Reginensi. Se rajoute au comité une douzaine de bénévoles qui viennent, de temps à autre, leur prêter main-forte. Le village d’Algajola, d’un kilomètre de long, compte 3000 habitants l’été et 360 habitants l’hiver. Loïc Rossi explique : « Nous souhaitions créer un comité pour mettre en place des événements variés, susciter la cohésion dans le village et réunir l’ensemble des générations, même hors saison. Nous ne misons pas que sur la dimension festive, mais aussi sur le domaine culturel. Nous vivons ici à l’année, donc nous voulions profiter du village en dehors de la période estivale et le faire vivre toute l’année. Algajola était tout de même un lieu vivant grâce à l’activité des nombreux commerces, mais il fallait inventer d’autres animations. »



Ainsi, en collaboration avec la mairie qui met à disposition matériel, lieux, rénovation d’infrastructures et qui livre une subvention annuelle, ainsi que les dons des commerçants du village, l’association a déjà mis en place diverses manifestations. En octobre dernier, une première soirée musicale a eu lieu dans la cour d’école, au centre du village. Un concours de pétanque s’est ensuite déroulé au mois de novembre, sur les différentes places. Puis un goûter festif s’est organisé au mois de février : « Les enfants pouvaient s’amuser avec des gonflables, se régaler avec des crêpes et des gaufres. » précise Loïc Rossi. Au mois de mars, c’est une Merendella géante, avec un groupe musical, qui s’est tenue sur la place de l’église. « Tous les gens du village avaient ramené des victuailles, nous tenions la buvette. Le même jour, nous avions organisé une kermesse pour les enfants avec des cadeaux à gagner. C’est l’événement qui a fédéré toutes les tranches d’âge. Tout le monde s’y est retrouvé, selon la tradition. » se réjouit Loïc Rossi.



Au mois de juin, deux films ont été projetés en plein air, sur l’esplanade du château : « Les exilés », de Rinatu Frassati, et le court métrage « Assassins » de Laurent Simonpoli. Et ce n’est qu’un début. Les 14 et 15 septembre prochains, un premier marché nocturne se tiendra à Algajola, afin de mettre en valeur le travail d’une trentaine d’exposants. L’ensemble du village pourra se régaler de produits corses comme des beignets, des canistrelli et de la charcuterie, mais aussi découvrir des objets issus de la création artisanale comme des couteaux, des bijoux, des bougies, et des toiles créées par des peintres insulaires. Le tout dans une ambiance musicale. « Ces événements suscitent un fort engouement, nous en sommes très heureux. » conclut modestement Loïc Rossi.