​Ajaccio : une Nuit de l’Orientation pour aider les jeunes à trouver leur voie professionnelle

Pour la 4e année, la CCI de Corse a organisé ce jeudi la « Nuit de l’Orientation », au Palais des Congrès d’Ajaccio. A cette occasion, une trentaine d’entreprises du secteur de la défense, du commerce, de l’hôtellerie restauration, de la construction, de l’industrie, de la finance ou encore du droit, ont accueilli collégiens, lycéens et étudiants, venus seuls ou accompagnés de leurs parents, pour leur parler de leurs métiers. Pascal Agostini, le Directeur de l’Enseignement et de la Formation au sein de la CCI de Corse, et principal organisateur explique la démarche : « C’est une opération nationale des Chambre de commerce et d’industrie de France, que nous avons décliné à Ajaccio mais aussi à Bastia. L’idée c’est de proposer aux jeunes collégiens et lycées de venir découvrir des métiers mais aussi de rencontrer tous les organismes qui financent des formations (OPCO). Il est important pour tous ces jeunes de rencontrer les gens de terrains qui sont au cœur de ces métiers et qui sont à mêmes de leur en parler en partageant avec eux un moment privilégié. Comme l’année dernière, on attend à peu près 300 jeunes sur la soirée de 17h à 21h. C’est une manifestation organisée de manière ludique avec des jeux et des quizz pour chaque métier ».



Une soirée sous forme ludique



Comme chaque année, des outils interactifs seront mis à la disposition des jeunes sous forme de quizz, de découverte de soi ou de casques audios pour entrer dans des univers professionnels différents et les découvrir de manière virtuelle sur un horizon à 360°. Une trentaine d’entreprises de la région du Pays d’Ajaccio ont donc répondu présents pour l’occasion, comme par exemple Sotrarout, représentée par Pierre-Antoine Faux-Ettori, responsable des ressources humaines : « Nous sommes dans une problématique que connaissent beaucoup d’entreprises de chez nous avec une pénurie de profils et de jeunes qui s’orientent vers les métiers du BTP. On est là pour faire découvrir nos métiers et essayer d’inciter les jeunes à prendre la voie des travaux publics. Il y a des métiers intéressants dans ce secteur et une grosse demande à pourvoir. Je ne sais pas pourquoi mais nous souffrons d’une mauvaise réputation dans les métiers du BTP en général. Il faut savoir qu’aujourd’hui le secteur s’est structuré et mécanisé. Les métiers sont moins difficiles qu’avant, on espère que les jeunes vont revenir vers nous. On propose des offres allant du CAP jusqu’à Bac +5, comme conducteur de travaux, et qui offrent des bonnes rémunérations ».