​Ajaccio : un colloque pour mieux aider les sportifs de haut-niveau

Des sportifs de haut niveau comme les sœurs Feracci (Karaté) Stéphane Genta (Kick-boxing) ou Anne-Sophie Passalboni (Apnée), mais aussi des élus avec notamment la présence de Danielle Antonini, la Présidente, des chefs d’entreprise, avec le réseau APEC, et l’ensemble du CSJC de Corse étaient réunis ce lundi soir dans la salle multimédia de l’établissement ajaccien pour une soirée en faveur des athlètes de haut niveau.



Une centaine de sportifs de haut niveau répertorié en Corse



Ancien CREPS de Corse, le CSJC, grâce à la qualité de ses infrastructures, une politique de développement importante autour du sport de haut niveau et l’accès à la haute performance lui a permis, en septembre 2021, d’accéder au label Grand INSEP. Par arrêté ministériel en date du 7 avril 2022 avril 2022, l’établissement a même été désigné OPE (Organisme Public Équivalent) dans la région Corse afin d’exercer les missions relevant du ministre chargé des Sports et de l’Agence nationale du Sport en matière de formation et de préparation des sportifs de Haut Niveau et de participation au réseau national du sport de Haut Niveau. C’est dans cette optique que cette soirée en faveur des athlètes de haut niveau a été organisée comme l’explique Emmanuel Augey, responsable régional de la haute performance : « Nous avons décidé d’organiser cette soirée pour lancer un réseau mécénat, comment mettre en lien les entreprises du territoire ou celles de la diaspora, qui veulent soutenir des sportifs de haut niveau. Le but c’est que ces entreprises puissent mieux appréhender la vie d’un sportif de haut niveau et leur faire connaître les dispositifs qui sont à leur disposition pour pouvoir les accompagner ».



En Corse, une centaine de sportifs de haut niveau scolarisés ou non ont été identifiés par leurs fédérations nationales et une autre centaine, distingués comme de hauts potentiels régionaux, et qui flirtent avec les critères pour faire partie de la liste tant attendue chaque année. Devenu Maison de la Performance depuis 2021, le CSJC accompagne tous ces jeunes qui rêvent de titres et de victoires par divers dispositifs : « Nous accompagnons tous ces jeunes par notamment l’optimisation de la performance, au niveau de l’entraînement spécifique en concertation avec leur entraîneur, leur staff et leur fédération. Nous allons essayer de leur gagner ce petit quelque chose qui va leur permettre de grandir, en termes de préparation physique, mentale, mais également au niveau diététique ou encore suivi médical. Une fois qu’ils sont scolarisés, nous allons également essayer de mettre un suivi socioprofessionnel pour pouvoir proposer des aménagements de calendrier, par exemple, pour pouvoir s’entraîner un peu plus ou partir sur des compétitions. Nous sommes aussi amenés à aller voir leurs employeurs pour optimiser leur calendrier ».



De nombreux dispositifs en faveur des entreprises qui salarient des athlètes de haut niveau



Des témoignages d’entreprises qui aident leurs salariés, sportifs de haut niveau, étaient également au programme. Soit par le biais d’horaires aménagés ou des sponsors comme Voltaïca, représentée par Pauline Gobeli, responsable marketing, qui aident l’apnéiste Anne-Sophie Passalboni au niveau financier. Une soirée qui a permis de découvrir les nombreux dispositifs, créés à l’attention de ces entrepreneurs, qui salarient des sportifs de haut niveau : « Il y a tout un tas de contrat comme le contrat de sportif de haut niveau à des CAE ou des CIP, qui sont des contrats d’aide aux entreprises et aides d’insertion professionnelle, signés entre l’employeur et la fédération de l’athlète, qui permettent de dégager un temps défini à l’athlète, selon son calendrier. La fédération par le biais de l’AN (Agence Nationale du Sport) va prendre en charge la partie du salaire, consacrée à ce temps accordé au sportif ».

Un dispositif expliqué par Eva Serrano, membre de l’ANS, qui était présent à ce colloque qui s’est déroulé en présence d’un nombreux public, qui a pu interagir avec les différents intervenants. A noter enfin qu’une soirée sur le même thème se déroulera ce lundi 10 juin à Lucciana, dans les locaux de la Ligue corse de Tennis.