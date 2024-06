​Ajaccio : sport et nature au programme de l’équipe de France de sabre

Médaillée d’argent lors des JO de Tokyo en 2021, battue en finale par la Hongrie, l’équipe de France féminine de Sabre veut sa revanche. Numéro 1 au classement mondial, vainqueur de la Coupe du monde, l’équipe de France compte des individualités de premier plan comme Sara Balzer, en grande forme avant le début des JO.



Mais avant le début des Jeux à Paris, l’encadrement cherchait un endroit pour se ressourcer et renforcer la cohésion d’équipe, comme l’explique Mathieu Gourdain, l’entraîneur des Bleues : « Nous sommes ici pour préparer les championnats d’Europe, nous avons un groupe qui fonctionne bien, des filles qui se connaissent bien. Ce stage c’est un moyen de renforcer les liens entre l’équipe. La démarche c’est de faire continuer à progresser l’équipe et voir en quoi elle peut s’améliorer même si elles sont toutes à un niveau extraordinaire. Toutes ont fait, au moins un podium, cette année. On veut tout explorer toutes les voies possibles pour rendre l’équipe la plus efficiente ».



Une nuit en bergerie du côté du plateau d’Ese



Logées au Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse à Ajaccio, les membres de l’équipe de France sont arrivées mercredi soir. Au programme, des activités nautiques soutenues, plage d’Argent, avec des séances intensives de Stand Up Paddle et kayak et un séjour en montagne du côté du plateau d’Ese avec randonnées intensives : « C’était un stage très intense, où nous avons travaillé avec des exercices où la charge mentale est très élevée, qui nous font oublier l’environnement, comme il faudra le faire aux Jeux. La randonnée a été effectuée dans des conditions spartiates afin de faire sortir les filles de leur zone de confort. Nous avons pu travailler le mental ou la communication par exemple. Nous avons eu la chance de travailler dans des cadres fabuleux, partout où nous sommes allés. C’était un décor somptueux ».



« Un travail de fond qui commence à payer »



Entre des décors paradisiaques et des installations sportives de qualité, la Corse a la côte en matière de préparation olympique : tout sauf un hasard pour Eric Pasero, le directeur du CSJC : « C’est une fierté de recevoir toutes ces équipes de France, ces derniers jours ici au CSJC, mais ce n’est pas un hasard, il y a un travail de qualité qui est effectué ici. Nous avons collaboré avec nos partenaires comme Air Corsica ou l’Agence de Tourisme de la Corse, pour permettre à ces sélections de venir ici, mais aussi avec l’INSEP. Ce travail de fond commence à payer. Ces équipes trouvent un réel intérêt à venir en Corse et notre objectif, c’est qu’elles ne viennent pas uniquement en vacances, mais qu’elles trouvent tout ce qu’elles recherchent en termes de performances sportives. Elles viennent ici pour se préparer aux Jeux et non pas pour profiter de la plage ou de la montagne ».



L’encadrement de qualité du CSJC est désormais également demandé même en dehors de ces installations, puisqu’à la demande de l’équipe de France de Rugby à 7 féminine, certains de ses membres se déplaceront prochainement en stage au Portugal pour épauler le staff des Bleus avant le début des JO. Une bien belle récompense pour l’ensemble de l’établissement.